El peculiar consejo de Alfonso Herrera a los nuevos rebeldes que ha llamado la atención de muchos

El actor no tardó en reaccionar al estreno de la serie a través de las redes sociales.

Alfonso Herrera
Alfonso Herrera; nueva generación de rebeldes | Credit: Mezcalent; Instagram Rebelde

El pasado 5 de enero aterrizó en la plataforma de Netflix la esperada continuación de la exitosa telenovela juvenil Rebelde que protagonizaron en su día Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y compañía. Lo hizo con una nueva generación de rebeldes integrada por Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jerónimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene, Alejandro Puente y Giovanna Grigio que no ha dejado indiferente a nadie.

Alfonso Herrera, quien dio vida hace más de 15 años a uno de los 6 protagonistas de la historia original, no tardó en reaccionar al debut de la serie a través de sus redes sociales.

Además de desearles todo el éxito del mundo, el inolvidable Miguel Arango aprovechó la ocasión para darles un valioso consejo a los nuevos rebeldes que él no tuvo en cuenta en su momento.

"¡Todo el éxito del mundo! Consejo, revisen bien sus contratos", escribió el actor mexicano.

El mensaje, como era de esperar, no pasó desapercibido en las redes sociales, donde muchos lo hilaron con la confesión que hizo semanas atrás su excompañera de RBD, Dulce María, sobre lo poco que llegaron a ganar debido a todo lo que firmaron en un inicio en sus contratos.

"Cuando tu firmas, que aparte yo ya lo había hecho en otras producciones con Televisa, tú firmas de todo, radio, televisión, merchandising… con el personaje […]. Por eso, todas las cosas era explotación de nuestra imagen pero el personaje. No era Dulce María, era Roberta", explicó Dulce aclarando así que no ganaban nada con la venta de los productos derivados de la telenovela.

RBD
RBD | Credit: Mezcalent

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

La artista mexicana también reveló que, aunque hacían el mismo trabajo, cada integrante de RBD recibía un sueldo diferente, algo de lo que no se percataron hasta muchos años después.

"Fue algo muy fuerte porque aparte ganábamos superpoquito para lo que era, ahora hago cuentas de lo que se generaba con los conciertos y claro, a nosotros nos tocaba muy poquito. Cuando llegamos a México fuimos todos a la oficina de Benítez (el administrador) y le dijimos que queríamos ganar todos igual, pero ya fue el último año", dijo en entrevista con Yordi Rosado.

