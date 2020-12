Close

Conoce a Alexa Martín, la nueva protagonista de Falsa identidad Por Moisés González Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Credit: TELEMUNDO; Pablo Solano En un inesperado giro de guion –con cambio de rostro incluido– la actriz mexicana hizo su debut este miércoles en la serie de Telemundo en sustitución de Dulce María, quien debido a su embarazo concluyó antes de tiempo su participación en la ficción. Te contamos todo lo que debes conocer sobre la nueva Victoria Lamas. Empezar galería Orígenes Image zoom Credit: TELEMUNDO Alexa Martín nació el 21 junio en México. Sus padres son mexicanos y sus abuelos de España y Alemania. Tiene 3 hermanos: una diseñadora gráfica, un escultor y una nutrióloga. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Familia Image zoom Credit: Instagram Alexa Martín Está casada con el también actor mexicano Erick Chapa, quien formó parte del elenco de la segunda temporada de Enemigo íntimo. Ambos se conocieron mientras grababan en 2015 la telenovela mexicana Un escenario para amar. 2 de 10 Applications Ver Todo Su mayor tesoro Image zoom Credit: Instagram Alexa Martín En octubre del año pasado se convirtió en madre con el nacimiento de su primogénito, Lorenzo. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio También empresaria Image zoom Credit: TELEMUNDO Aparte de ser mamá, actriz y esposa, le encanta cocinar y tiene un negocio de croquetas de jamón serrano con su esposo en su México natal. 4 de 10 Applications Ver Todo Su otra pasión Image zoom Credit: TELEMUNDO Es amante de la cocina, sobre todo de los postres y ensaladas. Su comida favorita es la japonesa ya que le parece ligera, sana y deliciosa. 5 de 10 Applications Ver Todo La actuación Image zoom Credit: TELEMUNDO Desde niña siempre supo que su destino era ser actriz. Ella veía las películas y las telenovelas y decía: "Yo quiero estar ahí". 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sus inicios Image zoom Credit: TELEMUNDO Estudió ballet durante muchos años e incursionó en la actuación a la temprana edad de 18 años. 7 de 10 Applications Ver Todo Trayectoria Image zoom Credit: TELEMUNDO Tuvo una destacada participación en 2016 en la exitosa teleserie mexicana Rosario tijeras, mientras que en 2018 llevó uno de los roles protagónicos de Tres milagros. 8 de 10 Applications Ver Todo Personaje actual Image zoom Credit: TELEMUNDO "Falsa identidad llega en un momento bastante complicado de la vida de todos en medio de una pandemia. En medio de un encierro me toca regresar a trabajar y la verdad es que fue muy emocionante para mí. Fue muy bueno terminar mi encierro para regresar con este proyecto tan padre", asegura Alexa a People en Español. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡Síguele la pista! Image zoom Credit: TELEMUNDO No dejes de ver a Alexa como Victoria de lunes a viernes a las 10 p.m., hora del Este, por Telemundo. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Trending Videos Close Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close Close Login

Close View image Conoce a Alexa Martín, la nueva protagonista de Falsa identidad

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.