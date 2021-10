¿Quién es la hermana actriz de Álex Perea, 'El Cholo' en Si nos dejan? El protagonista juvenil de la exitosa telenovela estelar de Univision no es el único artista de su familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Álex Perea Álex Perea es 'El Cholo' en Si nos dejan | Credit: TELEVISA A punto de llegar a su final, Si nos dejan (Univision) presentó al público historias de amor muy distintas entre sí que lograron atrapar la atención del público. Una de ellas es la protagonizada por Isabel Burr y Álex Perea, quienes interpretan a Yuri Carranza y 'El Cholo' dentro de la exitosa historia que estelarizan Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas. Los actores, quienes también se convirtieron en pareja en la vida real a raíz de esta historia, lograron enamorar al público con la química que derrocharon en pantalla. Mientras que a Isabel la habíamos visto coprotagonizando la telenovela Médicos, línea de vida (2019), Álex alcanzó gran popularidad entre 2018 y 2020 a raíz de su participación protagónica en la exitosa serie de Televisa Sin miedo a la verdad, donde dio vida a 'Manu'. Álex Perea Álex Perea es 'El Cholo' en Si nos dejan | Credit: TELEVISA Este, sin embargo, es tan solo uno de los muchos personajes que ha interpretado el actor mexicano en televisión ya que comenzó a actuar siendo un niño en Televisa. Lo que pocos saben es que Perea no es el único artista de su familia. El actor tiene una hermana casi de su misma edad que también se dedica al mundo de la interpretación. Hablamos de Danny Perea, quien da vida a Alejandra López en la exitosa serie Vecinos. Danny Danny participa en la serie Vecinos | Credit: Mezcalent "Cuando vas al programa Hoy a promocionar tu serie y te encuentras a tu hermana sin saber que también iba a estar ahí promocionando su peli", escribió Álex junto a una foto que publicó en 2018 a través de su cuenta de Instagram en la que posa con su hermana. Los hermanos Perea Los hermanos Perea | Credit: Instagram Álex Perea SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Danny también se dejó ver el año pasado en la pantalla de Univision como antagonista de la exitosa telenovela Te doy la vida, donde tuvo como pareja a José Ron. Danny Danny fue pareja de José Ron en Te doy la vida | Credit: Instagram Danny ¿Sabías que existía ese vínculo familiar entre ambos?

