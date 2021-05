Conoce al hermano de Alessio Valentini de Te acuerdas de mí que también es actor Mientras que Alessio interpreta a Edy en la actual telenovela estelar de Univision, su hermano forma parte del elenco del nuevo melodrama de Telemundo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A sus 15 años, Alessio Valentini ha cautivado al público con su participación en la exitosa telenovela Te acuerdas de mí (Univision), donde interpreta a Edy, un adolescente que se enamora de Fabi (Nina Rubín) y cuya vida cambia tras ser testigo de una muerte. El actor, que terminó de grabar el melodrama hace varias semanas, no puede estar más agradecido de haber tenido la oportunidad de formar parte de esta historia que la cadena Univision transmite de lunes a viernes a las 9 p.m., hora del Este. "Yo me llevo un aprendizaje personal y profesional muy, muy grande. Realmente yo estoy muy agradecido de poder estar y convivir con tantas personas de las cuales pude aprender muchísimas cosas. Realmente aprendí demasiado de ellos y es algo por lo que les voy a estar siempre agradecido", expresó en una transmisión en vivo en Instagram. Alessio Valentini Alessio Valentini es Edy en Te acuerdas de mí | Credit: TELEVISA Valentini, que también formó parte del elenco del exitoso melodrama de Televisa Vencer el miedo, no esperaba la respuesta tan positiva que ha tenido el público hacia la telenovela. "Realmente no nos imaginábamos que fuera a tener tanto éxito y que la gente la recibiera tan bien y es algo que obviamente quiero agradecerles, el que hayan estado todo el tiempo pendientes de la novela y que hayan escrito comentarios, cosas de qué pasará con este personaje, extrañamos a aquel otro… Realmente la gente ha estado muy pendiente y es algo que creo que ninguno esperaba y de lo cual estamos completamente agradecidos". Valentini no es el único miembro de su familia que se dedica al mundo de la interpretación. El adolescente tiene un hermano menor, Luca, que también se desenvuelve como actor. Alessio Alessio y su hermano Luca | Credit: Instagram Alessio Valentini Entre las telenovelas y series en las que ha participado Luca se encuentran La jefa del campeón, Los pecados de Bárbara, José, José y más recientemente El juego de las llaves. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luca, de hecho, se encuentra grabando para Telemundo actualmente un nuevo proyecto. Luca Luca será Rocco en Parientes a la fuerza | Credit: Instagram Lucca Se trata de Parientes a la fuerza, la nueva comedia dramática de la cadena que se graba desde hace varias semanas en México y que protagonizan Guy Ecker y Bárbara de Regil.

