Alejandro Nones se despide de La piloto El actor se confiesa en People en Español tras la muerte de su personaje en La piloto (Univision). Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ahora que su participación en La piloto (Univision) llegó a su fin, Alejandro Nones no puede estar más feliz y orgulloso del trabajo realizado en la actual serie estelar de Univision. “Para mí ha sido una experiencia increíble porque tenía esa necesidad como actor de contar las cosas de otra manera”, reconoce el actor de origen venezolano a People en Español. “En el género del melodrama por lo general los personajes están demasiado definidos. Es la primera vez que me toca un personaje en mi carrera que desde el texto ya es complicado”. Precisamente esta complicación de la que habla obligó a Nones a hacer un exhaustivo trabajo de investigación antes de ponerse por primera vez en los zapatos de Óscar Lucio. “Yo no quería hacer un típico narco ni en su manera de hablar, ni en su manera de interactuar ni hacer el típico malo. Yo quería hacer un personaje que también tuviese como una parte humana”, explica. Por ello, antes de comenzar a grabar, el actor pasó unos días con Arap Bethke (John Lucio) en el estado mexicano de Sinaloa. “Nos fuimos a Sinaloa para entender un poco más el mundo de estos personajes pero también para ayudarnos a crear esa complicidad con respecto a la fraternidad que tenía que existir entre los personajes”, relata. Uno de los grandes aciertos de esta serie, según Nones, es ‘la cuestión de la dirección'. “Yo creo que la gente se ha conectado porque visualmente está viendo algo que no está acostumbrado a ver. Me atrevo a decir que en la televisión hispana abierta es lo mejor que se ha hecho en términos de calidad en cuanto a factura, realización, lenguaje de cámaras, planos secuencias…”, detalla. “Entonces poder formar parte de eso para mí es un placer y un honor”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para el actor, que ha participado en melodramas como Pasión y poder y Corona de lágrimas, era ‘muy importante' que a la serie le fuera bien. “No por una cuestión mía sino por una cuestión de la industria porque yo creo que para que se hiciera un proyecto con estas características de factura hubo mucho arriesgo de muchas personas y muchos permisos de directivos, entonces si a La piloto no le va bien que está tan bien hecha y con tanta calidad pues van a decir ‘vamos a hacer melodrama que es lo que funciona'”, cuenta. “Por eso lo importante para todos, para el público, para la industria, para los actores… que se hagan proyectos con mayor calidad”.

Alejandro Nones se despide de La piloto

