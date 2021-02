Close

Primera imagen de Alejandro Nones en su debut en Telemundo y más ¡de telenovela! Por Moisés González Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Credit: Mezcalent (x3) Los protagonistas de La reina soy yo se reencuentran en las instalaciones de Televisa San Ángel, Julián Gil recibe un regalo muy especial de su novia con motivo del exitoso estreno en México de su nueva telenovela y más. ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 8 imágenes! Empezar galería De Televisa a Telemundo Image zoom Credit: Instagram Alejandro Nones Alejandro Nones dio una pequeña probadita a través de las redes sociales de lo que será su participación en Malverde: el santo patrón, la nueva y ambiciosa superserie de Telemundo que ya se graba en México con Pedro Fernández como protagonista. La ficción, en la que también actúa la actriz mexicana Ivonne Montero –con quien posa en la imagen– marca el debut en la cadena hispana del actor venezolano tras más de 10 años formando parte de las filas de Televisa. 1 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Nuevo galán Image zoom Credit: Instagram Jesús Moré Jesús Moré, quien dio vida a Omar Terán en la exitosa superserie El señor de los cielos, aparecerá muy pronto en la actual telenovela estelar de Telemundo, La suerte de Loli, con un personaje que promete revolucionar la vida de su protagonista, Silvia Navarro, con quien el actor ha congeniado muy bien durante las grabaciones. "Divertida, generosa, gran actriz y gran mujer", fueron algunos de los adjetivos que usó para describir a su compañera de trabajo. 2 de 8 Applications Ver Todo Esperado reencuentro Image zoom Credit: Instagram Mane de la Parra Los protagonistas de la telenovela La reina soy yo (2019), Michelle Renaud, Lambda García y Mane de la Parra, coincidieron esta semana en las instalaciones de Televisa San Ángel y obviamente no dudaron en inmortalizar el momento con una foto para compartirlo con sus fans a través de las redes sociales. 3 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Regalo especial Image zoom Julián Gil celebró este martes el exitoso estreno que tuvo el lunes en México su nueva telenovela, ¿Qué le pasa a mi familia?, con este original pastel que le regaló su novia, la periodista y conductora Valeria Marín. "Te amo, gracias por llenarme de detalles", expresó. 4 de 8 Applications Ver Todo Exitoso estreno Image zoom Credit: Mezcalent El melodrama con toques de comedia que también protagonizan Eva Cedeño y Mane de la Parra se ubicó en su estreno como la emisión más vista de la televisión abierta tras registrar más de 3 millones de personas, de acuerdo con datos de Nielsen IBOPE México. 5 de 8 Applications Ver Todo Vence a la competencia Image zoom Credit: TELEVISA El primer capítulo de la telenovela superó así a su competencia directa por más de 30%, según compartió Televisa a través de un comunicado de prensa. 6 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Detrás de cámaras Así se divierten Mane de la Parra, Eva Cedeño y Sherlyn, quienes conforman el triángulo protagónico de ¿Qué le pasa a mi familia?, durante las grabaciones de la recién estrenada telenovela de Televisa. 7 de 8 Applications Ver Todo Últimos días Image zoom Credit: Instagram Silvia Navarro Silvia Navarro, Christian Chávez y compañía graban esta semana las últimas escenas de la telenovela La suerte de Loli, historia que Telemundo transmite de lunes a viernes a las 9 p.m., hora del Este. "Así se viven los días en La suerte de Loli rodeada de buena onda, diversión y grandes compañeros", escribió Navarro junto a esta foto que publicó en Instagram. 8 de 8 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Trending Videos Close Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

