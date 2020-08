Alejandro Ávila, la faceta más desconocida como papá del actor de telenovelas de Televisa Por Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Mezcalent A sus 46 años, el actor mexicano triunfa por partida doble en las pantallas de Univision con las telenovelas Como tú no hay 2 y Vencer el miedo. Pero pocos saben que el galán es padre en la vida real de una joven de 16 años. ¡Conócela! Empezar galería Reconocida trayectoria Image zoom Mezcalent Con tres décadas de exitosa carrera artística a sus espaldas, Ávila se ha posicionado como uno de los actores mexicanos más reconocidos de su generación. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio En Como tú no hay 2 Image zoom Instagram Alejandro Ávila El intérprete de 46 años está al aire actualmente en las pantallas de Univision por partida doble. Por un lado, interpreta a Germán Muñoz en la exitosa comedia romántica Como tú no hay 2. 2 de 10 Applications Ver Todo En Vencer el miedo Image zoom Instagram Alejandro Ávila Por otro, da vida a David Cifuentes, el tío de Danilo Carrera, en el melodrama Vencer el miedo que Univision transmite de lunes a viernes a las 7 p.m., hora del Este. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Papá Image zoom Instagram Alejandro Ávila En lo que respecta a su vida personal, el actor se convirtió en padre hace casi 17 años con la llegada al mundo de Valentina, quien hoy ya está convertida en una hermosa joven de 16. 4 de 10 Applications Ver Todo Su mayor bendición Image zoom Instagram Alejandro Ávila "Dios me regaló la bendición de ser tu papá. Te amo y deseo que la vida y Dios te regalen la oportunidad de ser y estar donde tu corazón sea feliz", escribió en 2018 en Instagram con motivo del cumpleaños número 15 de su primogénita. 5 de 10 Applications Ver Todo Su pareja Image zoom Instagram Alejandro Ávila Tras divorciarse de la madre de su hija, Alejandro volvió a encontrar el amor en Ema, a quien conoce desde niño. "Se ganó mi corazón desde que tenía 8 años, mi primer amor, mi primer beso y la vida nos juntó". 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Las mujeres de su vida Image zoom Instagram Alejandro Ávila Para el actor no hay nada más importante que Ema y Valentina, las mujeres de su vida. 7 de 10 Applications Ver Todo ¡Qué viva el amor! Image zoom Instagram Alejandro Ávila Aquí lo podemos ver posando de lo más enamorado junto a su pareja. 8 de 10 Applications Ver Todo Inolvidable trabajo Image zoom Mezcalent Uno de los personajes más destacados de Alejandro fue el que interpretó en la exitosa telenovela de Televisa Lo que la vida me robó, donde tuvo como pareja a Alejandra García. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Más personajes Image zoom Mezcalent El actor también dejó una huella imborrable en el público como parte del elenco de la exitosa telenovela de Televisa Teresa. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

