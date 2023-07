Alejandra Robles Gil: "Eternamente amándonos empieza con los finales de todas las historias" Hablamos con la actriz mexicana, quien protagoniza la nueva telenovela de Univision. "Es una gran historia y está contada tan bonito y tan real que estoy segura de que se van a enamorar de todos personajes". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Robles Gil está "superemocionada" de que su segunda telenovela como protagonista, Eternamente amándonos, que en México se transmite desde febrero a las 4:30 de la tarde por Las Estrellas, se estrene este lunes en el prime time de Univision. La actriz mexicana se apoderará desde esta noche a las 7 p. m., hora del Este, de la pantalla de la cadena hispana en la piel de Paula Bernal, una mujer moderna, independiente e incansable que se casa con Rogelio Iturbide (Marcus Ornellas). "Algo que a mí me encantó de Eternamente amándonos desde que la leí era que justamente empieza con los finales de todas las historias y eso a mí me parece superinteresante porque luego nos venden esta parte del final feliz y ya, a partir de que se casaron ya todos son felices y no, claro que no, ahí empieza otra historia y esa historia yo creo que es todavía más valiosa, más importante y que te da muchos más ejemplos de cómo poder sobrellevar tu vida en pareja y en familia", cuenta. "Es una gran historia y está contada tan bonito y tan real que estoy segura de que se van a enamorar de todos personajes". ¡Reproduce el video y mira todo lo que nos contó sobre la nueva telenovela de Univision!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Alejandra Robles Gil: "Eternamente amándonos empieza con los finales de todas las historias"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.