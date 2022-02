Luces, cámara… ¡acción! Así graba Alejandra Espinoza la telenovela Corazón guerrero Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Alejandra Espinoza Credit: Instagram Jaime Everardo (x2) La actriz y conductora mexicana graba desde principios de año en México para TelevisaUnivision la telenovela que marca su esperado debut como protagonista. Mira aquí las primeras imágenes. Empezar galería ¿Qué habrá pasado? Alejandra Espinoza Credit: Instagram Jaime Everardo La preocupación parece invadir a los personajes de Alejandra Espinoza, Ana Martín y Natalia Esperón en esta escena que se desarrolla en un hospital público. Pase lo que pase, eso sí, las García siempre unidas frente a la adversidad. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Si las miradas hablasen... Alejandra Espinoza Credit: Instagram Jaime Everardo ¿Qué estarán mirando con tanta atención Diego Olivera, Ana Martín, Natalia Esperón y Alejandra Espinoza en esta escena de la telenovela en la que se les ve tan concentrados? 2 de 8 Ver Todo ¡Silencio! Alejandra Espinoza Credit: Instagram Jaime Everardo Para lograr un buen trabajo es esencial escuchar detenidamente las indicaciones del director y Alejandra lo sabe muy bien. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Experiencia inolvidable Alejandra Espinoza Credit: Instagram Jaime Everardo Aunque las jornadas de trabajo llegan a ser muy largas, la conductora no puede estar disfrutando más de la experiencia de protagonizar su primera telenovela en México. "Nunca había experimentado de verdad el trabajo de esta manera porque yo siempre trabajo por temporadas y casi siempre son los fines de semana. Yo sé que obviamente hay gente que trabaja 8 horas al día y es parte de su vida, yo nunca lo había experimentado, por eso se me hace difícil; sin embargo, estoy muy contenta, estoy muy feliz", compartía semanas atrás la conductora. 4 de 8 Ver Todo Sombra aquí, sombra allá Alejandra Espinoza Credit: Instagram Jaime Everardo Entre escena y escena, la actriz aprovecha para retocarse el maquillaje porque antes muerta que sencilla. 5 de 8 Ver Todo Galán a la vista Alejandra Espinoza Credit: Instagram Jaime Everardo La química promete estar asegurada entre Alejandra y su galán en la historia, el actor mexicano Gonzalo García Vivanco. "Es un actor muy profesional. Lo importante es que el público en casa se enamore de su relación y vamos a hacer todo lo posible para que así sea", declaraba a principios de año a Televisa Espectáculos antes del inicio de grabaciones. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¿Por qué esas caritas? Alejandra Espinoza Credit: Instagram Jaime Everardo ¿Qué habrá pasado en esta escena que están las tres integrantes de la familia García, Ana Martín, Natalia Esperón y Alejandra Espinoza, llorando desconsoladamente? 7 de 8 Ver Todo En familia Alejandra Espinoza Credit: Instagram Jaime Everardo Alejandra no puede sentirse más bendecida de tener la oportunidad de protagonizar su primera novela con este equipo de trabajo "porque la verdad es que se portan superbien conmigo". El melodrama se estrenará en México a finales de marzo y llegará a Univision en la segunda mitad del año. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

