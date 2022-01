"Tuvimos muy buena química". Conoce al galán de Alejandra Espinoza en la telenovela Corazón guerrero La conductora y actriz mexicana habló sobre el actor que tendrá como pareja en el nuevo melodrama de Televisa en una reciente entrevista con el reportero Eden Dorantes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: UNIVISION 2022 llegó cargado de mucho trabajo para Alejandra Espinoza. La carismática conductora y actriz mexicana comenzará a grabar la próxima semana en México la telenovela Corazón guerrero, historia que produce Salvador Mejía y que marca su debut como protagonista en Televisa. En este melodrama, Espinoza tendrá como galán al actor mexicano Gonzalo García Vivanco, quien recientemente interpretó a Rigoberto en la telenovela La desalmada. "Estoy muy contenta de que me haya tocado con él", expresó la que fuera ganadora de la primera edición de Nuestra Belleza Latina en una entrevista con el reportero Eden Dorantes. "Es un actor muy profesional, es muy buen actor. Tuvimos muy buena química también en nuestra primera lectura, entonces creo que va a ir muy bien", agregó Alejandra, quien señaló que "lo importante es que el público en casa se enamore de su relación". "Y vamos a hacer todo lo posible para que así sea", destacó. Alejandra Espinoza Gonzalo García Vivanco y Alejandra Espinoza, protagonistas de Corazón guerrero | Credit: Televisa; Univision ¿Pero será que sus personajes se darán sus buenos besos en la historia? "Espero, yo voy por el capítulo 30 y todavía no veo nada bueno", bromeó. Gonzalo, por su parte, no puede estar más emocionado y feliz de encabezar el elenco de esta historia tras su exitosa participación el año pasado en La desalmada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me gustó mucho el personaje, esa fuerza que tiene, ese carácter y esa disposición hacia cumplir sus objetivos pase lo que pase", avanzó el actor en una entrevista con Televisa Espectáculos. Curiosamente, Vivanco volverá a tener como hermano en la ficción a Christian de la Campa, con quien compartió set de grabación en 2014 en la telenovela de Telemundo Tierra de Reyes. El trío protagónico masculino lo completa el actor argentino Rodrigo Guirao, quien se hizo muy popular a raíz de su participación en la superserie de Telemundo Señora Acero.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Tuvimos muy buena química". Conoce al galán de Alejandra Espinoza en la telenovela Corazón guerrero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.