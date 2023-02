¡Entrevista! ¿Veremos a Alejandra Espinoza en otra telenovela este año? La conductora y actriz mexicana cuenta cómo ha sentido la reacción del público de Univision hacia su trabajo en Corazón guerrero ahora que se transmite en Estados Unidos y revela si podría grabar este año otra telenovela. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mientras se prepara para conducir la 35ª edición de la entrega anual de Premio Lo Nuestro, Alejandra Espinoza se apodera cada tarde de la pantalla de Univision como protagonista de la telenovela Corazón guerrero, historia que se transmite a las 3 p. m., hora del Este. "La reacción del público [hacia mi trabajo en la telenovela] ha sido muy buena para mí", asevera a People en Español la actriz y conductora mexicana ahora que la telenovela se está transmitiendo en Estados Unidos. "Cuando Corazón guerrero lo estaban dando en México lo transmitían en canales acá como a escondidas y me llegaban muchos comentarios de gente que lo estaba viendo a través de esos canales y ahora que ya finalmente pueden verlo en Univision pues lo están disfrutando mucho más. Creo que le está yendo muy bien, he recibo muy buenos comentarios de la gente", añade. Entiendo que es un poquito difícil deslindar la parte de que Alejandra está casada con Aníbal y tiene un hijo que se llama Matteo a esta no es Alejandra esta es Mariluz. Y en un principio había personas que me decían 'es que te veo y como que no me la creo que seas otra persona' — Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Instagram Alejandra Espinoza Espinoza, quien cuenta con más de 3 millones y medio de seguidores en Instagram, confiesa que le generaba un poquito más de miedo el estreno en Estados Unidos que en México. "Estaba más nerviosa de que saliera aquí en Estados Unidos porque la gente me conoce como conductora, nunca me habían visto actuar. Entiendo que es un poquito difícil deslindar la parte de que Alejandra está casada con Aníbal y tiene un hijo que se llama Matteo a esta no es Alejandra esta es Mariluz. Y en un principio había personas que me decían 'es que te veo y como que no me la creo que seas otra persona'", señala. "Pero conforme fueron pasando los episodios ya la gente se empezó a acostumbrar". Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Instagram Alejandra Espinoza SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El melodrama que grabó el año pasado en México bajo la producción de Salvador Mejía marcó su debut como protagonista, pero ¿será que la podremos ver este año en otra telenovela? "No sé si este año", responde la conductora. "Este año estoy trabajando en otras cosas, en otros proyectos, pero sí o sea nunca digas nunca".

