"Me puse a platicar con él, platicamos de todo, le conté mi vida sin pretensión, yo le conté lo que yo era, lo que yo hacía, entonces él me habló de un proyecto que él estaba comenzando, cómo se llamaba, lo que estaba buscando… Cuando ya terminamos de platicar supercool en una conversación que parecía que yo lo conocía de mucho tiempo porque me sentía muy en confianza me dice él '¿y entonces qué opinas?' Y yo 'no, pues que está muy cool, ¿qué tengo que hacer? ¿cuándo audiciono?' Y me dice 'no, ¿quieres trabajar conmigo?' Y yo 'claro que quiero trabajar contigo, ¿pero qué tengo que hacer?', le digo. Y me dice 'no, yo soy una persona que tengo mucho tiempo trabajando en esto, tengo mucha experiencia, te he visto trabajando pocas veces pero creo yo que tienes la madera, te voy a dar un voto de confianza", rememoró Alejandra.