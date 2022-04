Alejandra Espinoza responde a la pregunta del millón: ¿cuándo se estrenará su telenovela en Estados Unidos? “Estoy loca como no tienen idea porque llegue a Estados Unidos”, expresó recientemente la carismática actriz y conductora mexicana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Corazón guerrero Alejandra Espinoza, Gonzalo García Vivanco y Altair Jarabo en Corazón guerrero | Credit: Twitter Corazón guerrero Alejandra Espinoza graba desde principios de año en México Corazón guerrero, telenovela que marca su debut como protagonista. El melodrama se estrenó hace dos semanas con gran éxito de audiencia en el país de origen de la carismática conductora y actriz mexicana, donde se transmite de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por Las Estrellas. Tras la reacción tan positiva que ha tenido el público y la crítica especializada hacia su trabajo, muchos fans de Alejandra se preguntan cuándo llegará el melodrama a Estados Unidos, país en el que la conductora había desarrollado hasta ahora toda su carrera en la televisión. "Estoy loca como no tienen idea porque llegue a Estados Unidos, estoy loca porque la vean, estoy bien emocionada, me llena de mucha alegría sinceramente", reconoció la que fuera ganadora de la primera edición de Nuestra Belleza Latina a través de su página de Facebook. Pero, ¿cuándo llegará la telenovela a la pantalla de Univision? Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza es Mariluz en Corazón guerrero | Credit: TELEVISA Si bien todavía no hay una fecha de estreno confirmada, Espinoza avanzó recientemente a través de las redes sociales que el melodrama podrá verse durante la segunda mitad del año. "Creo yo que arrancará para mediados de año o finales de año, entre agosto y noviembre, por ahí", respondió la actriz luego de que una seguidora le preguntara sobre el tema. La trama Corazón guerrero narra la historia de tres hermanos, Jesús (Gonzalo García Vivanco), Damián (Rodrigo Guirao) y Samuel (Christian de la Campa), quienes al morir su padre son separados y entregados en adopción a distintas familias. Corazón guerrero Rodrigo Guirao, Gonzalo García Vivanco y Christian de la Campa, galanes de Corazón guerrero | Credit: TELEVISA Tiempo después, Jesús logra volver a reunirse con sus hermanos y, frente a la tumba de su padre, juran castigar a Augusto Ruíz Montalvo (Diego Olivera), quien destruyó a su familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para lograr su objetivo, los hermanos Guerrero se van ganando la confianza de su enemigo hasta infiltrarse en su círculo más íntimo, su familia. Pronto descubren que lo que Augusto más ama son sus hijas. Ellas serán el objetivo de su misión de justicia. Para cumplir el juramento que hizo ante la tumba de su padre, Jesús tratará de acallar sus sentimientos hacia Mariluz (Espinoza), pero la fuerza del amor verdadero será más poderosa que su resentimiento, por lo que su 'corazón guerrero' se debatirá entre el amor y el odio.

