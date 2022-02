Alejandra Espinoza no es la única personalidad de Univision que graba una ficción en México de la mano de Televisa Mira qué otra conductora de la cadena hispana sigue los pasos de Espinoza en México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza graba desde principios de año en México la telenovela Corazón guerrero, historia que marca su esperado debut como protagonista en Televisa. "Nunca había experimentado de verdad el trabajo de esta manera porque yo siempre trabajo por temporadas y casi siempre son los fines de semana. Yo sé que obviamente hay gente que trabaja 8 horas al día y es parte de su vida, yo nunca lo había experimentado, por eso se me hace difícil, pero, sin embargo, estoy muy contenta, la verdad estoy muy feliz", expresaba la semana pasada la conductora de Nuestra Belleza Latina (Univision) a través de un Instagram Live. Pero Alejandra, quien comparte set de grabación en el melodrama con Gonzalo García Vivanco, Ana Martín, Natalia Esperón, Altair Jarabo, Gaby Spanic y Diego Olivera, entre un gran elenco, no es la única personalidad de Univision que se encuentra en estos momentos desarrollando su carrera como actriz en México de la mano de Televisa. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza en una escena de la telenovela Corazón guerrero | Credit: Instagram Productor Salvador Mejía Kiara Liz, quien conduce cada domingo el backstage del reality show ¿Quién es la máscara? (Univision), también graba actualmente en México una ficción, en su caso una serie. La actriz y modelo puertorriqueña forma parte del elenco de La mujer del diablo, una nueva producción de Televisa y Univision que estará disponible en la plataforma de streaming que verá la luz a lo largo de este año producto de la alianza entre ambas empresas. Kiara Liz Kiara Liz | Credit: Instagram Kiara Liz "Gracias Dios por todas tus bendiciones. Superfeliz de ser parte de este proyecto", expresó recientemente la que fuera ganadora de la octava temporada de ¡Mira quién baila! (Univision) a través de su cuenta de Instagram, donde tiene algo más de 150 mil seguidores. En una reciente entrevista para el diario El Vocero, Kiara comentó que su personaje se llama Rosita y "es una chica muy dulce, muy buena y muy leal" que "por situaciones de la vida" trabaja en un bar en el que se gana la vida "siendo dama de compañía". Kiara Liz Kiara Liz | Credit: Instagram Kiara Liz SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz comparte set de grabación en esta ficción con Carolina Miranda y José Ron, quienes llevan los roles protagónicos de la historia que produce Carlos Bardasano (Amar a muerte, Rubí, Si nos dejan) y cuyas grabaciones iniciaron la semana pasada en México.

