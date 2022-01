Se filtran los primeros videos de Alejandra Espinoza en escena como protagonista de la telenovela Corazón guerrero El productor del melodrama, Salvador Mejía, compartió a modo de aperitivo un avance de las primeras escenas de la carismática conductora y actriz mexicana en la telenovela. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Televisa Aunque la vida la llevó primero por los certámenes de belleza y más tarde por la conducción, el sueño de niña de Alejandra Espinoza siempre fue protagonizar una telenovela en Televisa. Por eso, ahora que está viendo su sueño hecho realidad con el reciente inicio de grabaciones del melodrama Corazón guerrero, historia que marca su debut como protagonista en la empresa mexicana, la carismática conductora no puede sentirse más emocionada. "Me siento muy contenta, muy, muy, muy bendecida de formar parte de este equipo, de formar parte de esta producción…. Estoy bien nerviosa, estoy muy emocionada", expresó el pasado lunes la que fuera ganadora de la primera edición de Nuestra Belleza Latina de Univision ante las cámaras de Televisa Espectáculos con motivo del primer día de grabación de la telenovela. A modo de aperitivo, el productor del melodrama, Salvador Mejía, compartió este miércoles a través de Instagram unos videos en los que se puede ver por primera vez a Alejandra en acción como heroína de esta historia que se graba en Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. Mientras que en el primero aparece en el puesto de flores que tendrá su personaje, en el segundo se deja ver en compañía de su galán, Gonzalo García Vivanco, con quien se da un abrazo. Con la actuación estelar de Gaby Spanic, Corazón guerrero narrará la historia de tres hermanos, Jesús (Vivanco), Damián (Rodrigo Guirao) y Samuel (Christian de la Campa), quienes al morir su padre son separados y entregados en adopción a distintas familias. Tiempo después, Jesús logra volver a reunirse con sus hermanos y, frente a la tumba de su padre, juran castigar a Augusto Ruíz Montalvo (Diego Olivera), quien destruyó a su familia. Ana Martín Alejandra Espinoza junto a Ana Martín en las grabaciones de Corazón guerrero | Credit: Instagram Alejandra Espinoza SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eduardo Yáñez, Sabine Moussier, Manuel Ojeda, Tanya Vázquez, Aleida Núñez, Sian Chiong y José Luis Duval, entre otros, también forman parte del elenco de la telenovela cuyo estreno está programado en México para el 28 de marzo a las 16:30 horas por Las Estrellas.

