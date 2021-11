Alejandra Espinoza protagonizará la nueva telenovela de Televisa Corazón guerrero La carismática conductora y actriz mexicana encabezará el elenco del nuevo melodrama del productor Salvador Mejía que comenzará a grabarse a principios del próximo año en México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: UNIVISION Convertida en una de las presentadoras más carismáticas de la televisión hispana, Alejandra Espinoza continúa abriéndose camino en el mundo de la interpretación. Tras su participación en la nueva versión de Rubí, historia que grabó en el año 2019, la conductora de Nuestra Belleza Latina (Univision) se alista ahora para uno de los retos más importantes de su carrera. La que fuera ganadora de la primera temporada de NBL (2007) protagonizará el próximo año en México la nueva telenovela de Televisa que lleva por título Corazón guerrero. La noticia fue confirmada este jueves por el productor del melodrama Salvador Mejía en un encuentro con medios de comunicación en México al que asistió el reportero Eden Dorantes. "Alejandra Espinoza es una gran actriz, tiene una estrella, tiene un 'charming' sensacional para el personaje que le estamos dando la oportunidad y agradezco a la empresa su apoyo", declaró el también productor de exitosas telenovelas como Triunfo del amor y Fuego en la sangre. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza conduce actualmente NBL | Credit: UNIVISION Aunque hasta el momento la conductora no se ha pronunciado al respecto, People en Español pudo confirmar la noticia a través de su agencia de representación, Palomera Group. Espinoza comenzará a grabar la telenovela a principios del 2022, por lo que estará viviendo como mínimo toda la primera mitad del próximo año en México. Alejandra continúa así forjando su carrera como actriz en los melodramas mexicanos. La conductora se dejó ver por primera vez en una producción de Televisa en 2019 con una participación especial en la teleserie El dragón que protagonizaron Sebastián Rulli y Renata Notni. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza interpretó a Vanessa en El dragón | Credit: Instagram Alejandra Espinoza "Era la primera vez que yo entraba a un set", dijo en su momento en una entrevista con MezcalTV. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Poco tiempo después, Espinoza formó parte del elenco de la nueva versión de la exitosa telenovela Rubí, donde tuvo por primera vez un personaje importante dentro la historia. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza dio vida a Sonia en Rubí | Credit: TELEVISA "Cada cosita que yo hacía era nueva y era muy emocionante. Yo salía de las grabaciones y le hablaba a Aníbal [su esposo] 'y paso esto y esto otro'. Todo fue muy emocionante", declaró emocionada en 2020 en una entrevista con People en español.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Alejandra Espinoza protagonizará la nueva telenovela de Televisa Corazón guerrero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.