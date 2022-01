Alejandra Espinoza presume de quienes serán su mamá y su abuela en la telenovela Corazón guerrero La conductora y actriz mexicana no puede sentirse más bendecida de poder compartir set de grabación con dos reconocidas actrices mexicanas en el nuevo melodrama de Televisa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Mezcalent Emocionada e ilusionada, así se encuentra Alejandra Espinoza a pocos días de iniciar en México las grabaciones de Corazón guerrero, telenovela que marcará su debut como protagonista en Televisa y en la que compartirá créditos con Gonzalo García Vivanco y Altair Jarabo. "Me ilusiona que encuentro que es un personaje muy real, no es el típico personaje protagónico de la mujer que se deja. Mi personaje es Mariluz [y] es justamente eso, es un ser de luz, es una persona que donde quiera que está llena de buena vibra, alegra a las personas", contó la carismática conductora y actriz en una reciente entrevista con Televisa Espectáculos. "Mariluz es estudiante, es una chica que viene desde abajo, pero es muy luchadora, es una guerrera; también trabaja como florista en la florería de su madre", avanzó. La que fuera ganadora de la primera edición de Nuestra Belleza Latina presumió este lunes a través de las redes sociales de la compañía de dos reconocidas actrices mexicanas con quienes trabajará muy de cerca en esta historia. Se trata de Natalia Esperón y Ana Martín, quienes interpretarán a su madre y a su abuela en el melodrama que produce el productor Salvador Mejía. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza, Natalia Esperón y Ana Martín juntas en Corazón guerrero | Credit: Instagram Alejandra Espinoza "Y cuando crees que no puedes ser más bendecida… boom llegan las García a tu vida", fueron las palabras con las que la conductora de Univision acompañó la instantánea. Ana Martín, quien está a punto de superar el millón de seguidores en Instagram, no tardó en comentar la publicación que compartió quien será su nieta en la ficción. "Vamos con todo a ponerle todo el amor a nuestros personajes. Esperando que sea del agrado de todo el público. Un gusto enorme trabajar contigo", escribió la actriz mexicana. Ana Martín Alejandra Espinoza y Ana Martín serán nieta y abuela en Corazón guerrero | Credit: Instagram Ana Martín SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Qué vivan las García!", comentó por su parte Esperón, quien regresa a los foros de grabación de Televisa San Ángel tras varios años ausente de los melodramas mexicanos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Alejandra Espinoza presume de quienes serán su mamá y su abuela en la telenovela Corazón guerrero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.