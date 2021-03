Close

¿Por qué no estará Alejandra Espinoza en la telenovela La desalmada? La conductora y actriz explicó qué sucedió con el casting que realizó en su día para la nueva telenovela estelar de Televisa que protagonizarán Livia Brito y José Ron. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, la imagen de Alejandra Espinoza haciendo casting para participar en la nueva telenovela estelar de Televisa, La desalmada, fue noticia en diferentes medios de comunicación, entre ellos People en Español. El pasado jueves, sin embargo, Televisa reveló al elenco completo de este esperado melodrama que protagonizarán Livia Brito y José Ron y el nombre de la carismática conductora y actriz mexicana no estaba incluido. En una reciente entrevista con Carolina Sandoval, alias 'La venenosa', para su programa 'El almuerzo con Caro', la que fuera ganadora de la primera edición de Nuestra Belleza Latina explicó qué sucedió con el casting y por qué no forma parte del elenco de esta historia. La esposa de Aníbal Marrero reveló que le dieron un personaje que hubiera estado encantada de interpretar si no hubiera sido porque justo durante ese proceso le salió 'otra cosita'. "Sí me dieron un personaje pero en ese proceso salió otra cosita que no puedo decir todavía hasta la semana que viene", aseveró uno de los rostros más bellos de la televisión hispana. Image zoom Alejandra Espinoza | Credit: Instagram Alejandra Espinoza "Yo todas las noches, cuando estamos orando –oramos en familia– y cuando yo oro las últimas frases de mi oración son siempre: 'Señor ponme en el lugar correcto, o sea pon frente a mí a la gente correcta, a la gente que tú sabes que me va a acercar a ti y quita de mi camino toda aquella cosa, toda aquella persona que me va a alejar de ti. Y siempre me pasa. Por ejemplo, si yo estoy aferrada a algo y no sucede también le doy gracias a Dios porque después él me demuestra que no sucedió por algo y ese algo [refiriéndose a La desalmada] no sucedió por algo", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conductora, que recién está iniciando su carrera como actriz, dejó claro que llegar a ser la protagonista de una telenovela o una serie no es algo que le quite el sueño. "Yo amo mi trabajo, yo disfruto mucho lo que hago, lo que sea que haga te lo juro que lo hago como si fuese la última cosa que voy a hacer en mi vida. Y respeto mucho cada cosa, o sea cada proyecto por muy pequeñito que pueda parecer lo respeto porque detrás de ese proyecto hay mucha gente trabajando, mucha gente que se ha esforzado, mucha gente que ha puesto mucha dedicación, entonces para mí es muy importante", aseveró Alejandra.

