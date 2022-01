Así reaccionan los periodistas en México a la elección de Alejandra Espinoza como protagonista en Televisa A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, Alejandra no es un rostro muy conocido en México. Esto es lo que hablan los periodistas sobre ella en su país de origen. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Michael Tran/Getty Images Desde hace muchos años, Alejandra Espinoza es uno de los rostros más exitosos y queridos de la televisión hispana en Estados Unidos. En México, en cambio, la carrera de la carismática actriz y conductora mexicana no ha hecho más que empezar. Por ello, no es de extrañar que su elección como protagonista de la nueva telenovela de Televisa Corazón guerrero que produce Salvador Mejía haya generado mucha sorpresa entre los periodistas y conductores del país. Este es el caso de Joel O´Farrili, quien la semana pasada dio así en el programa radiofónico Fórmula Espectacular de Grupo Fórmula la noticia: "¿Quién es la protagonista? Pues para mi sorpresa Alejandra Espinoza, que probablemente en México no nos es un nombre tan familiar, aquí la vimos por Rubí. ¿Te acuerdas que en Rubí era la novia del personaje de José Ron?". En el programa incluso se debatió sobre el motivo que estaría detrás de la elección de Espinoza como la heroína de este melodrama que hoy lunes comienza a grabarse en México. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza, la nuestra estrella de Televisa | Credit: Instagram Palomera Group "Hay cosas que las empresas tienen que hacer y seguramente el hecho de que Alejandra Espinoza sea la protagonista forma parte de una estrategia entre Televisa y Univision. Los motivos los desconozco", dijo Flor Rubio, la conductora del programa. "Claro que a nosotros nos encantaría que fuera una protagonista hecha en México porque es mucho más cercana a nuestro público, por supuesto que nos encantaría, pero me imagino que obedece a una estrategia. No sé si vayan a vender este producto al extranjero o si deseen que tenga mucho éxito en el mercado latino de Estados Unidos, debe ser una estrategia por parte de Televisa". Alejandra Espinoza, Gonzalo García Vivanco y Altair Jarabo en Corazón guerrero Alejandra Espinoza, Gonzalo García Vivanco y Altair Jarabo en Corazón guerrero | Credit: Instagram Palomera Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El conductor y periodista 'Pepillo' Origel reconoció en su programa Con permiso de Unicable que no sabía quién es Alejandra, por lo que no dudó en preguntarle a su compañera en el show de chismes, Martha Figueroa, sobre ella: "Ella es estrella allá en Univision, guapa, guapa, que también conduce el Teletón y hace muchas cosas", comentó la periodista mexicana. "¿Sabes dónde estaba? En Rubí, salía de pareja de José Ron en Rubí, en la nueva Rubí", agregó.

