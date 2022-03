El otro galán de Alejandra Espinoza como protagonista de la telenovela Corazón guerrero ¡es español! Gonzalo García Vivanco no será el único. El actor español Cristian Gamero también será pareja de la carismática actriz y conductora mexicana en el nuevo melodrama de TelevisaUnivision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza, protagonista de Corazón guerrero | Credit: Instagram Corazón guerrero Alejandra Espinoza vivirá una hermosa historia de amor en la ficción con Gonzalo García Vivanco como protagonista de la nueva telenovela de TelevisaUnivision Corazón guerrero, melodrama que se estrenará a finales de este mes en México a las 4:30 de la tarde por Las Estrellas. Pero el actor mexicano no será el único galán con el que la carismática actriz y conductora mexicana tendrá una relación amorosa dentro de la historia que produce Salvador Mejía. Al inicio de la telenovela, Espinoza tendrá como pareja a Cristian Gamero, un guapísimo actor español cuyo personaje promete dar muchos quebraderos de cabeza a la heroína de la historia. "Es su primer novio", contó este lunes Gamero en una entrevista con el programa Hoy. Cristian Gamero Cristian Gamero | Credit: Instagram Cristian Gamero "Es un microbusero y es como un novio mentiroso, cínico, con mucho carisma, la lía siempre, casi siempre lo hace todo mal, entonces como que tiene mucho jugo", agregó. Cristian, que reside entre España y México, ha participado en reconocidas series como Hernán Cortés (Amazon Prime) y Luis Miguel (Netflix), donde dio vida a Bosco. Cristian Gamero Cristian Gamero | Credit: Instagram Cristian Gamero El actor también realizó años atrás una participación especial en la telenovela de Televisa Médicos, línea de vida, historia que protagonizaron Livia Brito y Daniel Arenas en 2019. En su perfil de Instagram, Gamero cuenta con algo más de 8 mil seguidores; a diferencia de Espinoza, que está a punto de alcanzar los 3 millones y medio de seguidores. Cristian Gamero Cristian Gamero | Credit: Instagram Cristian Gamero SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Corazón guerrero narra la historia de 3 hermanos, Jesús (Gonzalo García Vivanco), Damián (Rodrigo Guirao) y Samuel (Christian de la Campa), quienes al morir su padre son separados y entregados en adopción a distintas familias. Tiempo después, Jesús logra volver a reunirse con sus hermanos y, frente a la tumba de su padre, juran castigar a Augusto Ruíz Montalvo (Diego Olivera), quien destruyó a su familia. La telenovela también cuenta con las actuaciones de Natalia Esperón, Ana Martín, Sabine Moussier, Gaby Spanic, Altair Jarabo y René Casados, entre un gran elenco.

