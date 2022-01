¡3, 2, 1... acción! Alejandra Espinoza comienza a grabar en México la telenovela Corazón guerrero La carismática conductora y actriz mexicana comenzó a darle vida este lunes a Mariluz, la protagonista del nuevo melodrama de Televisa. Mira aquí las imágenes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gaby Spanic Gaby Spanic y Alejandra Espinoza en Corazón guerrero | Credit: TELEVISA Llegó el día más esperado por Alejandra Espinoza. La carismática conductora y actriz mexicana comenzó a grabar este lunes en México la telenovela que marca su debut como protagonista en Televisa, Corazón guerrero. Entre emocionada y nerviosa, la que fuera ganadora de la primera edición de Nuestra Belleza Latina pudo adentrarse por fin por primera vez en la piel de Mariluz, personaje que interpreta en esta historia y para el que llevaba meses preparándose. Previo al inicio de grabaciones, la producción de Salvador Mejía realizó el tradicional claquetazo y una ceremonia de bendición que fue oficiada por el padre José Alberto Medel Ortega. Además de los protagonistas, Espinoza y Gonzalo García Vivanco, en el evento estuvieron presentes la primera actriz Ana Martín, Gaby Spanic, Natalia Esperón, Altair Jarabo, Rodrigo Guirao, Christian de la Campa, Oka Giner, Josh Gutiérrez y René Casados, entre otros. Alejandra Espinoza Gaby Spanic y Alejandra Espinoza en Corazón guerrero | Credit: Instagram Gaby Spanic La primera jornada de grabación del melodrama transcurrió en una locación del barrio obrero de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, donde se desarrollará gran parte de la historia. Corazón guerrero Corazón guerrero inicia sus grabaciones | Credit: TELEVISA "Me ilusiona que encuentro que es un personaje muy real, no es el típico personaje protagónico de la mujer que se deja. Mi personaje es Mariluz [y] es justamente eso, es un ser de luz, es una persona que donde quiera que está llena de buena vibra, alegra a las personas", contaba días atrás a Televisa Espectáculos Espinoza, quien tiene más de 3 millones de seguidores en Instagram. Corazón guerrero Corazón guerrero recibe bendición por inicio de grabaciones | Credit: TELEVISA Corazón guerrero narra la historia de tres hermanos, Jesús (Vivanco), Damián (Guirao) y Samuel (De la Campa), quienes al morir su padre son separados y entregados en adopción a distintas familias. Tiempo después, Jesús logra volver a reunirse con sus hermanos y, frente a la tumba de su padre, juran castigar a Augusto Ruíz Montalvo (Diego Olivera), quien destruyó a su familia. Corazón guerrero Gaby Spanic será la madre de Christian de la Campa, Rodrigo Guirao y Gonzalo García Vivanco en Corazón guerrero | Credit: TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La telenovela, en la que también participan Eduardo Yáñez, Sabine Moussier, Manuel Ojeda, Tanya Vázquez, Aleida Núñez, Sian Chiong y José Luis Duval, entre otros, iniciará sus transmisiones en México el 28 de marzo a las 16:30 horas por Las Estrellas. En Estados Unidos el melodrama, sin embargo, no llegaría hasta varios meses después, según avanzó su productor en una reciente entrevista con el programa Fórmula Espectacular.

