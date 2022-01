Alejandra Espinoza inicia su aventura como protagonista de la telenovela Corazón guerrero La conductora y actriz ya se encuentra en México ultimando los detalles ante el inminente inicio de grabaciones de este nuevo melodrama de Televisa que marca su debut como protagonista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza, Gonzalo García Vivanco y Altair Jarabo en Corazón guerrero | Credit: Instagram Palomera Group La aventura de Alejandra Espinoza como protagonista de la nueva telenovela de Televisa Corazón guerrero ya comenzó. La carismática conductora y actriz mexicana aterrizó a finales de la semana pasada en México para ultimar los preparativos de cara al inminente inicio de grabaciones de este esperado melodrama que marca su debut como protagonista en la empresa mexicana. La que fuera ganadora de la primera edición de Nuestra Belleza Latina se reunió por primera vez el pasado viernes 7 de enero en las instalaciones de Televisa San Ángel con los actores con los que compartirá set de grabación en esta telenovela que produce Salvador Mejía (Triunfo del amor, La tempestad, Lo imperdonable), entre ellos Gonzalo García Vivanco, Rodrigo Guirao y Christian de la Campa, quienes interpretarán a los tres hermanos protagonistas del melodrama. La telenovela, que contará con la participación estelar de la estrella venezolana Gaby Spanic, está basada en una exitosa historia argentina que se estrenó en 2009 en su país de origen con gran éxito de audiencia y que tiene una trama de venganza como punto de partida. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza, Gonzalo García Vivanco y Altair Jarabo en Corazón guerrero | Credit: Instagram Palomera Group "Son tres hermanos que van a buscar la venganza de la muerte del padre cuando eran chicos y se reúnen", adelantó Guirao en un reciente encuentro con medios de comunicación en México. "Mi personaje, de los tres hermanos, es el del medio, y es el que tiene la personalidad un poco más rebelde, con un poco más de resentimiento por lo que pasó y con la vida", agregó. Además de Espinoza, los roles protagónicos femeninos del melodrama lo completan Altair Jarabo –quien recientemente presumió el look que lucirá en esta historia– y Oka Giner, con quienes la conductora también pudo posar por primera vez el pasado viernes bajo el lente de Televisa. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza, Gonzalo García Vivanco, Altair Jarabo, Christian de la Campa, Oka Giner y Rodrigo Guirao en Corazón guerrero | Credit: Instagram Palomera Group Quiere hacer un buen trabajo Consciente del reto que supone encabezar por primera vez el elenco de una telenovela –aunque lleva aproximadamente 5 años estudiando actuación en Los Ángeles nunca ha tomado un curso en español–, Espinoza lleva varios meses preparando su personaje con la ayuda de un coach. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza, la nuestra estrella de Televisa | Credit: Instagram Palomera Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Quiero hacer un buen trabajo, no por nadie, quiero hacer un buen trabajo por mí porque es algo que yo quería desde hace mucho tiempo y no quiero defraudarme a mí", compartía en noviembre del año pasado en una entrevista para el canal de YouTube de la periodista y conductora Lourdes Stephen a escasos dos meses del inicio de este nuevo reto profesional en su imparable carrera.

