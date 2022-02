Alejandra Espinoza debuta como protagonista en Televisa: "Yo soy una persona que he trabajado desde los 16 años y que a mí absolutamente nada de lo que tengo me lo han regalado" Tras más de una década de exitosa carrera en la televisión hispana de Estados Unidos, la carismática conductora y actriz mexicana protagoniza en México la telenovela Corazón guerrero. "Esta yo creo que es la primera vez desde que Matteo nació que paso tanto tiempo sin él". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza, protagonista de Corazón guerrero | Credit: TELEVISA Alejandra Espinoza iniciaba el pasado 17 de enero en México las grabaciones de Corazón guerrero, la nueva telenovela de Televisa que marca su debut como protagonista. Dos semanas después del inicio de esta aventura profesional, la carismática actriz y conductora mexicana no puede sentirse "más feliz, más consentida y más cuidada". Así lo reveló la que fuera ganadora de la primera temporada de Nuestra Belleza Latina este lunes en un Instagram Live, donde hizo balance de lo que han sido sus primeras jornadas de grabación en la producción de Salvador Mejía. "Nunca había experimentado de verdad el trabajo de esta manera porque yo siempre trabajo por temporadas y casi siempre son los fines de semana. Yo sé que obviamente hay gente que trabaja 8 horas al día y es parte de su vida, yo nunca lo había experimentado, por eso se me hace difícil, pero, sin embargo, estoy muy contenta, la verdad estoy muy feliz", expresó. "Esta yo creo que es la primera vez desde que Matteo nació que paso tanto tiempo sin él y me pone mal, pero al mismo tiempo aprovecho demasiado el tiempo que estoy a su lado", aseveró Espinoza haciendo alusión a las largas jornadas de trabajo que tiene en la telenovela. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza en una escena de la telenovela Corazón guerrero | Credit: Instagram Productor Salvador Mejía La actriz, que supera los 3 millones de seguidores en Instagram, reconoció que durante la grabación de su primera escena, que fue con Gonzalo García Vivanco, estaba "bien nerviosa". "Desde el día antes no había comido nada, estaba supernerviosa, no podía tomar ni agua del nervio que tenía, pero el equipo es tan bonito, estoy bien agradecida y me siento bien bendecida de tener la oportunidad de hacer mi primera novela con este equipo porque la verdad que se portan superbien conmigo", señaló la esposa de Aníbal Marrero y mamá de Matteo. Sin miedo ante las críticas Con más de una década de carrera en la televisión, Alejandra aseguró que no le genera presión lo que pueda opinar el público y la prensa sobre su debut como protagonista. "No, para nada. Estoy acostumbrada", respondió sin pensárselo demasiado. "Para empezar estoy acostumbrada a que hasta lo que uno cree que hace bien se lo critican. Sinceramente estoy bien contenta, vine dispuesta a disfrutar más que cualquier cosa. Obviamente siempre va a haber comentarios buenos, comentarios malos, pero yo soy una persona que he trabajado desde los 16 años y que a mí absolutamente nada de lo que tengo me lo han regalado, entonces yo voy a hacer mi mayor esfuerzo. Yo pienso que al final del día cuando uno se queda satisfecho con su trabajo es lo que cuenta, entonces en eso me voy a basar".

