¡Escena de besos de Alejandra Espinoza hace saltar las chispas! "La química que tienen..." La actriz compartió esta romántica escena de Corazón guerrero ¡y las redes explotaron de amor! La conexión entre ella y Gonzalo García Vivanco es lo que todo espectador sueña. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hacía tiempo que una telenovela no despertaba tanta curiosidad e interés. Corazón guerrero ha devuelto al género de la telenovela ese aire fresco que venía necesitando. La historia de Mariluz y Jesús, interpretados por Alejandra Espinoza y Gonzalo García Vivanco, ha despertado el romanticismo de su audiencia que ha respondido con fidelidad y satisfacción ante el contenido. Precisamente en estos días su protagonista compartía una escena de la parejita en uno de sus momentos más cariñosos y sensuales. Una secuencia muy especial que demuestra la espectacular química entre los actores. Química, la clave para que el espectador se quede pegado a la pantalla. El momento en cuestión provocó la reacción inmediata de los seguidores de Alejandra, quienes quedaron encantados con el trabajo de ambos. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza y Gonzalo García Vivanco, protagonistas de Corazón guerrero | Credit: Instagram Alejandra Espinoza "Mariluz y Jesús", escribió la actriz junto a un corazón. "¿Será que Jesús hace a un lado su venganza por amor? Nos vemos esta tarde a las 4:30 por Las Estrellas", anunció Ale ante el próximo capítulo que estaba por emitirse. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La escena muestra no solo el sentimiento entre sus personajes, sino también la química entre los actores, tan necesaria para adentrar al público en la historia y hacerla creíble. "Me encantan Jeriluz", "No me pierdo ni un capítulo", "Son una pareja espectacular, ya nos tienen enamorados", "Esta parejita superó mis expectativas", "Esta parejita nos tienen embobados". "La química que tienen no se había visto en ninguna otra pareja de novela", escribieron tan solo algunos encantados con esta historia de amor que apenas acaba de empezar.

