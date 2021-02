Close

Alejandra Espinoza en pruebas para nueva telenovela de Televisa La carismática conductora se dejó ver recientemente en los foros de grabación de Televisa San Ángel muy bien acompañada por reconocidos rostros de las telenovelas. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Su participación en la nueva versión de la exitosa telenovela Rubí, historia que grabó en 2019 en México, dejó con muy buen sabor de boca a Alejandra Espinoza. "Me encantó la experiencia, el equipo de trabajo, el resultado… Y lo más importante es que la experiencia fue tan buena que me quedé con ganas de más", aseguraba la carismática conductora el año pasado en una entrevista con People en Español. Tanto es así que la que fuera ganadora de la primera edición de Nuestra Belleza Latina ya se encuentra buscando nuevas oportunidades en lo que respecta al terreno actoral. La mamá de Matteo fue vista recientemente en las instalaciones de Televisa San Ángel participando en el casting de una nueva producción de la empresa mexicana. En el vídeo que se compartió este lunes a través de las redes sociales la actriz aparece muy bien acompañada por reconocidos rostros del mundo de las telenovelas, entre ellos Marlene Favela, Marjorie de Sousa, Kimberly Dos Ramos, Laura Carmine, Eduardo Santamarina, Sergio Basáñez y José Ron, quien curiosamente fue su pareja en Rubí. Image zoom Alejandra Espinoza en casting para nueva telenovela | Credit: Instagram De quedarse en el proyecto, Alejandra estaría más que feliz de volver a compartir foro de grabación con Ron, a quien agradece lo excelente compañero que fue con ella en Rubí. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Gracias a Dios tuve la oportunidad de trabajar al lado de José Ron que fue sumamente bueno y con una gran energía, eso me hacía sentir muy tranquila", llegó a reconocer Espinoza. Si bien no han trascendido los detalles de este proyecto, en varios medios de comunicación en México se comenta que se trataría de la próxima telenovela que prepara para Televisa el productor José Alberto Castro, quien precisamente este lunes compartió una imagen en Instagram en la que anuncia que ya se encuentra trabajando en una nueva producción.

