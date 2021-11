Los galanes que 'arroparán' a Alejandra Espinoza en su debut como protagonista en Televisa La carismática conductora mexicana protagonizará en 2022 la telenovela Corazón guerrero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Mezcalent 2022 será un año muy importante para Alejandra Espinoza a nivel profesional. La conductora mexicana debutará como protagonista en la nueva telenovela de Televisa Corazón guerrero, historia que producirá el reconocido productor Salvador Mejía, responsable de exitosos títulos como Triunfo del amor (2010), Fuego en la sangre (2008) y La madrastra (2005), entre otros. La que fuera ganadora de la primera temporada de Nuestra Belleza Latina (Univision), quien cuenta con más de 3 millones de seguidores solo en Instagram, comenzará a grabar esta historia a principios del próximo año en México rodeada de un destacado elenco. Entre el reparto que arropará a Alejandra en su debut como protagonista se encuentran nombres tan importantes como los de Ana Martin y Marlene Favela, a quienes podemos ver actualmente en la pantalla de Univision como parte del elenco de la exitosa telenovela La desalmada, ficción que se mantiene desde su estreno como el programa más visto de la televisión hispana. Marlene Favela Ana Martin; Marlene Favela | Credit: Mezcalent (x2) Otro actor de La desalmada que se dejará ver en esta nueva historia será Gonzalo García Vivanco, quien da vida a Rigoberto en el citado melodrama que protagoniza Livia Brito. Gonzalo García Vivanco Gonzalo García Vivanco | Credit: Mezcalent El argentino Rodrigo Guirao, quien curiosamente compartió años atrás set de grabación con Espinoza en la nueva versión de Rubí, también se encargará de engalanar la telenovela. Rodrigo Guirao Rodrigo Guirao | Credit: Mezcalent Otro galán que pondrá a suspirar al público en Corazón guerrero será Cristian de la Campa, cuyo nombre también fue confirmado recientemente por el productor Salvador Mejía. De la Campa participó recientemente en el programa de telerrealidad de la cadena Telemundo La casa de los famosos, que la próxima semana llegará a su gran final. Christian de la Campa Christian de la Campa | Credit: Instagram Christian de la Campa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La telenovela, que todavía no tiene a todo su reparto definido, también contará con las participaciones estelares de Sabine Moussier y Diego Olivera.

