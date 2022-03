Alejandra Espinoza: los detalles de su personaje en Corazón guerrero y la historia que se contará en la telenovela La carismática actriz y conductora mexicana debuta este lunes 28 de marzo como protagonista con el estreno en México de la telenovela de TelevisaUnivision que produce Salvador Mejía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza; Gonzalo García Vivanco | Credit: TELEVISA (x2) Alejandra Espinoza ya cuenta los días que faltan para que el público mexicano pueda comenzar a ver su trabajo como protagonista de Corazón guerrero, telenovela que se estrenará este lunes 28 de marzo en México a las 4:30 de la tarde por Las Estrellas y en la que interpreta a Mariluz, un personaje con el que se siente muy identificada. "Más allá que enamorarse de Alejandra Espinoza a mí me encantaría que se enamoraran de Mariluz", confiesa la carismática actriz y conductora mexicana a People en Español. "Mariluz deja absolutamente todo por su familia, ella ama a su abuela y a su mamá sobre todas las cosas, tiene sueños, tiene metas, quiere salir adelante, su misión en toda la telenovela es tener una carrera, es ser alguien en la vida y obviamente van entrando ciertos elementos que van empañando la misión que ella tiene de poder sacar a su familia adelante; sin embargo, yo creo y yo quiero que con eso la gente se quede también de Mariluz, que se den cuenta de que querer es poder y Mariluz quiere y Mariluz va a poder, contra viento y marea va a poder", comparte. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza es Mariluz en Corazón guerrero | Credit: TELEVISA Así es Mariluz Mariluz es una mujer decidida e independiente que no se deja doblegar por las adversidades, que lucha y sale adelante con optimismo y valentía. Buscando superarse, estudia una carrera en línea. A pesar de la ausencia de su padre; Guadalupe (Natalia Esperón), su amorosa madre, y Conchita (Ana Martín), su abuela y maestra de vida, le han brindado un hogar estable. Cuando yo leí el libreto y encontré a Mariluz dije 'me encantaría interpretarla' porque me sentía muy en ella, me sentía muy en su piel — Alejandra Espinoza Cuando Mariluz descubre que su novio Isaías (Cristian Gamero) la engaña, decide no volver a confiar en ningún hombre, pero el corazón la traiciona y termina enamorada de Jesús Guerrero (Gonzalo García Vivanco), un hombre con grandes secretos que pondrán a prueba su amor. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza y Gonzalo García Vivanco, protagonistas de Corazón guerrero | Credit: TELEVISA "Creo que es un personaje muy bonito, luchadora, guerrera, que no se deja de nada y de nadie. Es una muchacha que viene de abajo y que tiene sueños en grandes. Esa es la razón también por la cual cuando yo leí el libreto y encontré a Mariluz dije 'me encantaría interpretarla' porque me sentía muy en ella, me sentía muy en su piel", asevera Espinoza. Sinopsis de Corazón guerrero Siendo sólo un niño, Lisardo Sánchez (Vivanco) vio morir a su padre y no pudo impedir que sus hermanos menores fueran cruelmente arrebatados de sus manos. Ahora, regresa dispuesto a vengarse del hombre que destruyó a su familia y le quitó todo lo que amaba. Lisardo, con su nueva identidad, ahora como Jesús Guerrero, reúne a sus hermanos y, frente a la tumba de su padre, juran hacer pagar a ese miserable de la misma manera, destruyendo lo que más le importe y arrebatándole aquello que más ame. Yo quiero que la gente se de cuenta con Mariluz de que querer es poder y Mariluz quiere y Mariluz va a poder, contra viento y marea va a poder — Alejandra Espinoza La historia inicia con la llegada de Jesús Guerrero y sus hermanos Damián (Rodrigo Guirao) y Samuel (Christian de la Campa), a la vida del poderoso Augusto Ruiz Montalvo (Diego Olivera), con la secreta misión de hacerle pagar por todo el daño que les hizo y recuperar lo que les robó. Rodrigo Guirao Rodrigo Guirao es Damián en Corazón guerrero | Credit: MEZCALENT Para lograr su objetivo, los hermanos Guerrero se van ganando la confianza de su enemigo hasta infiltrarse en su círculo más íntimo, su familia. Pronto descubren que lo que Augusto más ama son sus hijas. Ellas serán el objetivo de su misión de justicia. Campa Christian de la Campa es Samuel en Corazón guerrero | Credit: Mezcalent La desconfianza y la rivalidad va creciendo entre Jesús y Augusto. El primero, decidido a destruirlo; el segundo, dispuesto a proteger a su familia como sea. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para cumplir el juramento que hizo ante la tumba de su padre, Jesús tratará de acallar sus sentimientos hacia Mariluz (Espinoza), pero la fuerza del amor verdadero será más poderosa que su resentimiento, por lo que su 'corazón guerrero' se debatirá entre el amor y el odio. Alejandra Alejandra Espinoza es Mariluz en Corazón guerrero | Credit: Mezcalent Intrigas, sospechas, infidelidades, secretos, conflictos adolescentes y amores del pasado, son elementos que complementan esta historia en la que, en búsqueda de justicia, tres hermanos descubren la fuerza del amor verdadero.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Alejandra Espinoza: los detalles de su personaje en Corazón guerrero y la historia que se contará en la telenovela

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.