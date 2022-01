¿Cuándo se estrena la telenovela de Alejandra Espinoza en Univision? El esperado debut de la carismática conductora y actriz como protagonista del nuevo melodrama de Televisa Corazón guerrero primero se verá en México y después en Estados Unidos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza y Gonzalo García Vivanco, protagonistas de Corazón guerrero | Credit: TELEVISA Alejandra Espinoza está viviendo literalmente un sueño con el inicio de grabaciones esta semana en México de Corazón guerrero, telenovela que marca su esperado debut como protagonista en Televisa. Aunque apenas llevan unos días de trabajo, la talentosa actriz y conductora mexicana ya se ha ganado el cariño de sus compañeros actores con su carisma y profesionalismo. Este es el caso de la primera actriz mexicana Ana Martín, quien este jueves se deshizo en elogios hacia Espinoza a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con 1 millón de seguidores. "Es un amor de persona, muy profesional, la adoro muchísimo", escribía la respetada actriz mexicana, quien ha participado en un sinfín de melodramas de Televisa, entre los que destacan títulos como Rubí, Destilando amor, Simplemente María y Amores verdaderos. A pesar de que las grabaciones apenas están iniciando, el melodrama que engalanan Gonzalo García Vivanco, quien será la pareja de Alejandra en la historia, Rodrigo Guirao y Christian de la Campa ya tiene fecha de estreno, al menos en México, donde se verá primero. Ana Martín Alejandra Espinoza y Ana Martín en las grabaciones de Corazón guerrero | Credit: Instagram Ana Martín La telenovela, que también cuenta con la actuación estelar de Gaby Spanic y la participación especial de Eduardo Yáñez, comenzará a transmitirse en las pantallas mexicanas el lunes 28 de marzo a las 4:30 de la tarde por Las Estrellas en sustitución del melodrama Contigo sí. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza es Mariluz en Corazón guerrero | Credit: TELEVISA Estreno en Estados Unidos Aunque aún no se ha dado a conocer la fecha de estreno, su productor ejecutivo, Salvador Mejía, adelantó en una reciente entrevista con el programa radiofónico Fórmula Espectacular (Grupo Fórmula) que la telenovela no aterrizará en la cadena Univision hasta el mes de octubre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En México el 28 de marzo a las 4:30 de la tarde y en Estados Unidos en octubre a las 8 de la noche", informó el también productor de éxitos como Fuego en la sangre y Triunfo del amor. Alejandra Espinoza Gaby Spanic y Alejandra Espinoza en Corazón guerrero | Credit: Instagram Gaby Spanic Si bien esto puede cambiar dependiendo de las exigencias de programación de la cadena, todo apunta a que la espera será un poquito larga, pero, sin duda, valdrá la pena.

