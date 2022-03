"Me impresionó, tiene talento y carisma". Alejandra Espinoza conquista a los televidentes en México con el estreno de la telenovela Corazón guerrero El melodrama que protagoniza la actriz y conductora mexicana se estrenó este lunes en México y el público no ha tardado en dar su opinión sobre su trabajo en las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Emocionada, Alejandra Espinoza confesaba días atrás a People en Español lo mucho que significaba para ella poder protagonizar su primera telenovela en México. "Esto es algo con lo que yo soñé desde hace muchísimo tiempo, yo creo que la gente ni siquiera se lo imagina. La gente piensa que vino alguien y me puso aquí nada más por gusto; sin embargo, es algo que yo he trabajado muchísimo, tengo desde los 15 años trabajando, echándole ganas. Nada de lo que yo tengo me lo han regalado y este era un sueño que yo tenía guardado desde niña". La carismática conductora y actriz mexicana vio cumplido este lunes su sueño con el estreno en México de Corazón guerrero, melodrama que marca su debut como protagonista. "Yo sé que no va a ser fácil y van a llover 20 mil críticas buenas y 70 mil malas y no hay ningún problema, yo estoy aquí para aprender, yo estoy aquí soñando como cualquier persona que en algún momento tuvo un sueño y se le hizo realidad y estoy disfrutándolo", reconocía pocos días antes del estreno la que fuera ganadora de la primera edición de Nuestra Belleza Latina. Con lo que probablemente no contaba Espinoza es con la respuesta tan positiva que ha tenido el público en México hacia su debut como protagonista de Corazón guerrero. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza en una escena del primer capítulo de Corazón guerrero | Credit: Twitter Corazón guerrero El talento y el carisma genuino de Alejandra no pasaron desapercibidos entre los televidentes, quienes quedaron sorprendidos positivamente con su desempeño como actriz en el primer capítulo. Así lo prueban los numerosos comentarios que se vertieron este lunes en las redes sociales al término del episodio, que se transmitió a las 4:30 de la tarde por Las Estrellas. "La verdad en los promos dudaba de ella, pero es un encanto y ¡qué linda química hace con el Guerrero!", comentó una televidente. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza y Gonzalo García Vivanco en una escena del primer capítulo de Corazón guerrero | Credit: Twitter Corazón guerrero "Me impresionó la protagonista, encuentro que tiene talento y carisma", opinó otra persona. "Me gustó, no le tenía fe honestamente, pero su actuación fue buena, pinta para ser un éxito", se puede leer en otro de los mensajes que se publicaron en las redes sociales. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza en una escena del primer capítulo de Corazón guerrero | Credit: TELEVISA "Es la primera vez que veo a Alejandra, excelente su desempeño", escribió otro televidente. ¿De qué va Corazón guerrero? La telenovela narra la historia de tres hermanos, Jesús (Gonzalo García Vivanco), Damián (Rodrigo Guirao) y Samuel (Christian de la Campa), quienes al morir su padre son separados y entregados en adopción a distintas familias. Corazón guerrero Rodrigo Guirao, Gonzalo García Vivanco y Christian de la Campa, galanes de Corazón guerrero | Credit: TELEVISA Tiempo después, Jesús logra volver a reunirse con sus hermanos y, frente a la tumba de su padre, juran castigar a Augusto Ruiz Montalvo (Diego Olivera), quien destruyó a su familia. ¿Cómo es el personaje de Alejandra? Espinoza da vida a Mariluz, una mujer decidida e independiente que no se deja doblegar por las adversidades, que lucha y sale adelante con optimismo y valentía. Buscando superarse, estudia una carrera en línea. A pesar de la ausencia de su padre; Guadalupe (Natalia Esperón), su amorosa madre, y Conchita (Ana Martín), su abuela y maestra de vida, le han brindado un hogar estable. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza es Mariluz en Corazón guerrero | Credit: TELEVISA Cuando descubre que su novio Isaías (Cristian Gamero) la engaña, decide no volver a confiar en ningún hombre, pero el corazón la traiciona y termina enamorada de Jesús Guerrero (Vivanco), un hombre con grandes secretos que pondrán a prueba su amor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuándo se estrena en Estados Unidos? Aunque todavía no hay fecha de estreno, se espera que el melodrama aterrice en Univision durante la segunda mitad del año.

