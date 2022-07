Emocionada, Alejandra Espinoza concluye por la puerta grande su aventura como protagonista en México La presentadora no solo se lleva de esta experiencia un gran crecimiento actoral y valiosas amistades, también el cariño y el reconocimiento de su país México, que la aupó en su primer protagónico posicionando su telenovela, Corazón guerrero, cada tarde como líder de su franja horaria. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Entre ilusionada y nerviosa, Alejandra Espinoza viajaba a principios de año a México para iniciar las grabaciones de la telenovela Corazón guerrero, historia que marca su debut como protagonista; cumpliendo así un sueño que tenía desde niña. "Me ilusiona que encuentro que es un personaje muy real. No es el típico personaje protagónico de la mujer que se deja. Mi personaje es Mariluz [y] es justamente eso, es un ser de luz, es una persona que donde quiera que está llena de buena vibra a las personas", declaraba entonces. Este jueves, la aventura como protagonista de la carismática actriz y conductora mexicana llegó a su fin. La que fuera ganadora de la primera edición del reality show Nuestra Belleza Latina concluyó ayer por la puerta grande las grabaciones del melodrama de TelevisaUnivision. "Gracias, ha sido un placer trabajar con todos. De mi parte estoy muy, muy agradecida. Muy bendecida me siento de haber formado parte de este equipo", expresó emocionada Espinoza entre los aplausos del equipo técnico tras grabar su última escena. La experiencia, tanto profesional como personal, no pudo ser más enriquecedora para Alejandra, quien ya supera los tres millones y medio de seguidores en la red social Instagram. Atrás quedaron 7 meses de enseñanzas profesionales, innumerables retos actorales y un sinfín de momentos inolvidables detrás de cámaras junto a sus compañeros y equipo de producción que guardara para siempre en su corazón como el más valioso de los tesoros. "El día de hoy hemos terminado un gran proyecto con grandes estrellas y yo me siento muy bendecida", expresó más tarde durante la fiesta de despedida. La presentadora no solo se lleva grandes amistades de esta aventura y un gran crecimiento actoral, también el cariño y el reconocimiento de su país México, que la aupó en su primer protagónico posicionando su telenovela cada tarde como líder de su franja horaria. El melodrama, que se transmite en México a las 4:30 de la tarde, continúa con altos niveles de audiencia, superando a su competencia por 304%, según datos de Nielsen IBOPE México. "Para mí ha sido un honor estar con gente joven con mucho talento y muchas ganas y que sí creo que van a ser unas grandes estrellas", vaticinó la primera actriz mexicana Ana Martín, quien da vida a la abuela del personaje que interpreta Espinoza en esta historia producida por Salvador Mejía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al igual que su personaje Mariluz, Alejandra trajo luz, buena vibra y alegría a la producción de Salvador Mejía, ganándose rápidamente un lugar en el corazón de sus compañeros. Corazón guerrero Alejandra Espinoza, Gonzalo García Vivanco y el productor de Corazón guerrero | Credit: Instagram Productor Salvador Mejía Su carisma traspasó la pantalla y conquistó los corazones del público mexicano, mismo que seguirá disfrutando de su trabajo durante los próximos meses ya que, a pesar de que las grabaciones llegaron a su fin, la telenovela continuará al aire hasta el mes de septiembre. Después de este éxito, no hay duda de que Alejandra llegó para quedarse. Como vaticinó Ana Martín, ¡ha nacido una estrella!

