Alejandra Espinoza celebra sus 15 años de carrera ¡con la mejor de las noticias! La carismática conductora y actriz mexicana sigue cosechando éxitos en el terreno profesional. El más reciente la tiene demasiado emocionada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "La primera ganadora de Nuestra Belleza Latina es… Alejandra Espinoza". En 2007, la vida de Alejandra Espinoza daba un giro de 180 grados tras ser coronada como la primera Nuestra Belleza Latina. Poco podía imaginarse entonces aquella jovencita inexperta que llegaría a convertirse en uno de los rostros más queridos y exitosos de la televisión hispana. Hoy, 15 años después, la carismática conductora y actriz mexicana está celebrando sus primeros tres lustros de una imparable carrera con la que sigue cosechando triunfos. El más reciente su participación protagónica en el melodrama de TelevisaUnivision Corazón guerrero, historia que se ha posicionado en el gusto del público en México desde su estreno. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Instagram Alejandra Espinoza Precisamente, coincidiendo con el aniversario del inicio de su carrera, Espinoza ha recibido la mejor de las noticias sobre el melodrama que protagoniza junto al actor mexicano Gonzalo García Vivanco. Una que no la puede tener más feliz y emocionada. Y no es para menos. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Instagram Alejandra Espinoza Récord de audiencia La telenovela, que se emite en México de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por Las Estrellas, registró el pasado viernes 29 de julio su dato de audiencia más alto hasta la fecha tras promediar por primera vez 2.6 millones de televidentes, según datos de Nielsen IBOPE México. El melodrama superó así a su competidor más directo por 309% e igualó en audiencia a la actual ficción estelar de Las Estrellas, Mujer de nadie, que también promedió 2.6 millones, por lo que se quedó a nada de convertirse en la telenovela más vista en México. Ese lugar fue para Vencer la ausencia, que registró tan solo 200 mil espectadores más que Corazón guerrero. "2.6 millones de gracias. Estos números merecen un feed post", no tardó en compartir emocionada este lunes la presentadora a través de su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como era de esperar, los mensajes de felicitación de sus seguidores no se hicieron esperar. "Bravo Ale" o "Muy merecido", se puede leer entre los comentario que recibió. ¡Muchas felicidades Alejandra!

