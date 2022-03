¿Cómo le fue en audiencia al estreno en México de la telenovela de Alejandra Espinoza? La carismática actriz y conductora mexicana debutó este lunes en México como protagonista de Corazón guerrero, el nuevo melodrama de TelevisaUnivision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza comenzó a dejarse ver este lunes en los hogares mexicanos con el estreno de Corazón guerrero, la nueva telenovela de TelevisaUnivision que marca su debut como protagonista. "[La experiencia] ha sido muchísimo mejor de lo que yo me imaginaba y muchísimo mejor de lo que yo soñaba. Me siento superbendecida de formar parte de esta gran familia en la que se ha convertido toda la familia de Corazón guerrero. Nos llevamos superbien, que eso es bien importante y hace el trabajo mucho más ameno y que te den ganas de ir a trabajar", compartía la carismática actriz y conductora mexicana en una reciente entrevista con People en Español. En la piel de Mariluz García, una joven humilde y de buenos sentimientos que lucha por sacar a su familia adelante, Espinoza cautivó a los televidentes durante el primer capítulo. "La verdad en los promos dudaba de ella, pero es un encanto y ¡qué linda química hace con el Guerrero!", "Me impresionó la protagonista, encuentro que tiene talento y carisma" o "Me gustó, no le tenía fe honestamente, pero su actuación fue buena, pinta para ser un éxito", fueron algunos de los comentarios que se vertieron a través de las redes sociales sobre su trabajo. Pero, ¿cómo le fue en audiencia a la telenovela en su estreno? El melodrama que produce Salvador Mejía inició con el pie derecho sus emisiones en México tras registrar durante su primer episodio más de 2 millones de televidentes. La ficción, en la que también participan Gonzalo García Vivanco, Rodrigo Guirao, Christian de la Campa, Altair Jarabo, Diego Olivera, Ana Martín, Natalia Esperón, Sabine Moussier y Gaby Spanic, entre un gran elenco, logró liderar cómodamente su franja de emisión. "Corazón guerrero lideró la franja de las 16:30 hrs., al registrar 2.2 millones de audiencia, superando a su competencia por 281%", anunció Televisa en un comunicado de prensa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La telenovela narra la historia de los hermanos Jesús (Vivanco), Damián (Guirao) y Samuel (Campa), quienes llegan a la vida del poderoso Augusto Ruiz Montalvo (Olivera), con la consigna de hacerle pagar por todo el daño que les hizo y recuperar lo que les robó. Para realizar su venganza, los hermanos Guerrero se ganan la confianza de su enemigo, hasta infiltrarse en su círculo más íntimo. Pronto descubrirán que lo que Augusto más ama son sus hijas y estas serán el objetivo de su misión de justicia.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Cómo le fue en audiencia al estreno en México de la telenovela de Alejandra Espinoza?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.