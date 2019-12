Así fue el aplaudido debut de Alejandra Espinoza en El dragón La presentadora mexicana hizo su esperado debut en la teleserie estelar de Univision y así reaccionaron las redes sociales. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El dragón, la teleserie estelar de Univision que protagoniza el galán argentino Sebastián Rulli junto a la joven actriz mexicana Renata Notni, vivió la semana pasada uno de los acontecimientos más esperados por el público: la tan anunciada aparición en la historia de Alejandra Espinoza. La presentadora de origen mexicano debutó por todo lo alto en la ficción de la cadena de habla hispana en la piel de Vanessa Montes, una actriz de cine de fama internacional que atraviesa serios problemas económicos por culpa de su exmarido, quien la despojó de todos sus bienes. "Se me aceleró el pulso y todo", comentó emocionada Espinoza a través de sus redes sociales justo el día en el que salió al aire en Estados Unidos su participación. A pesar de que era la primera vez que actuaba en una telenovela, Alejandra dejó impresionados a todos con el enorme talento que desbordó durante El dragón. Las redes sociales no tardaron en llenarse de piropos y comentarios positivos para la primera ganadora de Nuestra Belleza Latina por lo bien que lo hizo en su debut. "Te vi y me quedé en shock. Muy hermosa como siempre", comentó una de las casi tres millones de personas que la siguen en Instagram. "Definitivamente tienes que hacer más novelas. Eres buena comunicadora, pero dedícate completamente a la actuación, lo haces superbien", escribió otra seguidora. Su primera vez La participación de Alejandra en El dragón marca su debut en el mundo de la interpretación y, aunque al principio estaba muy nerviosa durante la grabación de sus escenas, la presentadora encontró en Rulli a su mejor aliado en el set. "Tuve la oportunidad de tener escenas con Sebastián y de verdad que fue increíble. La manera en la manera en la que él se comporta con todo el equipo, la manera en la que él se comportó conmigo, muy respetuoso, me ayudó muchísimo. Era la primera vez que yo entraba a un set y obviamente yo llegué como que ya me las sabía todas, pero estaba bien nerviosa y él se portó muy bien. Me hizo ese momento de estrés muchísimo más ameno", compartía Alejandra meses atrás a MezcalTV. El dragón, cuya segunda temporada se estrenó el pasado lunes 25 de noviembre, se transmite de lunes a viernes a las 10 p.m., hora del Este, por Univision. Advertisement

