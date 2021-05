Alejandra Barros: "Las puertas de Televisa siempre las he tenido abiertas y las seguiré teniendo" La actriz mexicana no ha dejado indiferente a nadie como Rafaela Pons en el drama de suspenso Buscando a Frida (Telemundo), que esta noche llega a su gran final. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Alejandra Barros cierra este lunes otro exitoso capítulo profesional con el desenlace por Telemundo del drama de suspenso Buscando a Frida. Su personaje, Rafaela Pons, no dejó indiferente a nadie, convirtiéndose en una de las grandes protagonistas de la historia. "Yo creo que Buscando a Frida me dio otro nivel de actuación con una producción espectacular en momentos muy complicados, entonces siempre me voy a acordar de esta producción tan complicada y tan bien resuelta", asegura la actriz a People en Español. A punto de cumplir 25 años de carrera, el balance que hace Barros no puede ser más positivo y satisfactorio. "He hecho una carrera donde la verdad mi intuición no me ha fallado en cuanto a aceptar o no aceptar algún personaje y siento como si llevara dos años de carrera", reconoce entre risas. "Me siento muy satisfecha, como que ha sido una carrera de mucho trabajo, de mucha disciplina, sacrificios, pero también de muchísimas satisfacciones". Alejandra Barros Alejandra Barros es Rafaela Pons en Buscando a Frida | Credit: TELEMUNDO La inolvidable protagonista de exitosos melodramas como Mariana de la noche tuvo que compaginar casi desde sus inicios como actriz su carrera con su faceta de mamá. "Fui mamá desde mi segundo proyecto", cuenta. "[Fue] muy sacrificado y difícil en momentos, por ejemplo si estaba mi hijo enfermo o si eran vacaciones y yo no podía estar con él". Pero así como no pudo estar presente en muchos momentos importantes de su vida, la actriz reconoce que también gracias a su trabajo le pudo dar "otros momentos muy buenos". "Yo tenía de repente espacios libres donde podía estar con él pegada meses, que una mujer que trabaja no es tan fácil lograr eso, entonces no me quejo. Pero sí hubo momentos complicados". Alejandra Barros Alejandra Barros y su hijo | Credit: Instagram Alejandra Barros Alejandra, que estuvo dos décadas formando parte de las filas de Televisa, no tiene más que palabras de agradecimiento para la empresa mexicana que la vio nacer como estrella. "Yo siempre voy a estar agradecida con Televisa. Televisa me dio la oportunidad de sacar adelante a mi hijo y de poder contar historias muy interesantes y muy adecuadas a mis inicios de mi carrera", expresa Barros, quien debutó el año pasado en Telemundo como parte del elenco de la segunda temporada de la telenovela La doña. "El poder trabajar en otros lugares al principio fue como cuando te cambias de escuela, que entras a una escuela nueva y no es que esté bien o esté mal, es diferente y estás aprendiendo y después de un tiempo te das cuenta de que es lo mismo, o sea el contar una buena historia es igual en cualquier lugar y los equipos de trabajo son tan grandes que coincides con muchísima gente conocida y vas conociendo a gente nueva, que también eso te da mucho esta carrera. Siempre en un equipo de trabajo conoces gente nueva valiosísima y pasa dentro y fuera de Televisa". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, que cuenta con cerca de 400 mil seguidores solo en Instagram, no descarta volver a trabajar en algún momento con Televisa si se presentara el proyecto adecuado. Alejandra Barros Alejandra Barros en Buscando a Frida | Credit: TELEMUNDO "Las puertas de Televisa siempre las he tenido abiertas y las seguiré teniendo y en cuanto yo tenga la oportunidad de poder contar con una buena historia y con un buen personaje yo feliz de volver a trabajar con Televisa", deja claro. "A estas alturas de mi carrera busco buenas historias y buenos personajes. La verdad es que ya el tema de antes de ser la protagonista o ser la villana no me parece tan importante como hacer una buena historia en una muy buena producción, poder contar historias interesantes, historias que a mí me gustaría ver".

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Alejandra Barros: "Las puertas de Televisa siempre las he tenido abiertas y las seguiré teniendo"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.