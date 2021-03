Alejandra Barros se sorprendió al conocer quién era el culpable de la desaparición de Frida La actriz mexicana interpreta a Rafaela Pons en el drama de suspenso de Telemundo Buscando a Frida. "En esta historia todos somos sospechosos y ese es el chiste". Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras casi 25 años de carrera en el mundo de la actuación, Alejandra Barros ya no se conforma con ser simplemente la protagonista o la villana de la historia. La intérprete mexicana busca ahora personajes complejos y fuertes que la saquen de su zona de confort, como al que da vida en el drama de suspenso de Telemundo Buscando a Frida, una mujer fuerte y ambiciosa que dirige a su familia con la misma firmeza que utiliza en los negocios. ¿Cuál fue tu primera impresión sobre Rafaela? Empecé a leer los capítulos a principios de agosto, que fue cuando ya nos habían dado fecha para comenzar a grabar a finales de agosto, y me encantó. No me lo imaginaba tan fuerte el personaje cuando me lo contaron como cuando lo empecé a leer. En esta historia todos los personajes son sospechosos de la desaparición de Frida Sí, en esta historia todos somos sospechosos y ese es el chiste, que te va llevando hacia diferentes caminos y que el público solito vaya juntando las pistas. Siempre sacrificamos mucho el tiempo con nuestra familia y estando en una pandemia era aún más complicado porque todo se tardaba más Alejandra Barros ¿Cuando se comenzó a grabar la serie ya sabían quién era el culpable? Honestamente yo no sabía quiénes eran –no quiero decir hombre o mujer– los que hicieron todo o los culpables. Yo me fui enterando cuando lo fui leyendo y eso me encantó. Alejandra Barros Image zoom Alejandra Barros es Rafaela Pons | Credit: TELEMUNDO ¿Hacían quinielas entre ustedes para ver quién era el culpable? Honestamente no hacíamos quinielas pero sí había quienes leían más rápido que otros los capítulos, entonces llegaban al llamado y te decían: '¿Ya leíste? ¿Ya te enteraste?' Y todos pedíamos que por favor no nos dijeran nada. Eso nos divirtió mucho a todos. ¿Coincidió la persona que tú creías que era con la que realmente fue? Me sorprendió. Para nada me lo esperaba. Fue una muy sorprendente sorpresa. ¿Tienes algo de la personalidad de Rafaela? En realidad no tanto en personalidad, pero es mamá y ese rollo de protección con sus hijos y de cuidar de la familia ahí es donde yo creo que coincido más con ella. Los actores parecía que estábamos muy cerca pero en realidad lo hacían con la distancia requerida porque teníamos ahí gente que checaba esas cosas y con encuadres se lograba la ilusión de que estábamos cerca Alejandra Barros ¿Qué fue lo que más disfrutaste a la hora de interpretarla? Creo que lo que más disfruté fue la dirección. Me divertía muchísimo buscarle como diferentes caminos a la interpretación y que no fuera tan obvio todo. ¿Y lo que menos? Siempre sacrificamos mucho el tiempo con nuestra familia y estando en una pandemia era aún más complicado porque todo se tardaba más, los llamados eran más largos, entonces trabajábamos hasta los sábados, tiempo que no podía yo compartir [con mi familia]. Alejandra Barros Image zoom Alejandra Barros en una escena de Buscando a Frida | Credit: TELEMUNDO ¿Cómo fue grabar la serie en esta nueva normalidad? Eran muy tardados los llamados. Nos tenían que hacer dos pruebas de COVID a la semana con hisopo en la nariz, que era bastante incómodo. Pero de ahí en fuera te vas acostumbrando. Al principio el usar el cubrebocas y tener la máscara puesta, los espacios más cerrados porque no podían prender muchos sistemas de ventilación sí lo hacía un poquito cansado, pero en general creo que nos adaptamos muy bien. ¿Respecto a esta nueva manera de grabar hubo algo que te sorprendiera especialmente? Yo creo que todo el mundo fue muy creativo en cuanto a resolver las cosas que en el set yo pensé que no iban a suceder y sí se lograron muy bien. Tipo los acercamientos, o sea el estar cerca. Los actores parecía que estábamos muy cerca pero en realidad lo hacían con la distancia requerida porque teníamos ahí gente que checaba esas cosas y con encuadres se lograba la ilusión de que estábamos cerca. Pero sí, hay muchas cosas que no hay en lo sets ahora con esta nueva normalidad que sí extrañas, por ejemplo, llegar en la mañana y saludar a todo el mundo. Todo esto siempre fue de lejos, no podíamos comer juntos, o sea sí hay muchas cosas que cambiaron que esperemos poder volver a la normalidad pronto. Hubo varios casos de contagio durante las grabaciones, ¿llegaste a tener miedo? Siempre tuvimos todos el riesgo de contagiarnos [porque] estamos expuestos todos los días. Y no hubo tantos contagios. La verdad es que creo que se detectaron muy a tiempo los que traían el resultado positivo y los aislaban de inmediato y a la gente que hubiera estado cerca de ellos. Yo tuve la gran suerte de que no me tocó nunca. Siempre estás con esa sensación de que te puedes contagiar. No es que sea miedo, pero sí te preocupa un poco.

