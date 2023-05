El álbum de fotos más personal de Gonzalo Vega Jr. , el hermano de Zuria y Marimar Vega que triunfa en Cabo Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Gonzalo Vega Credit: TelevisaUnivision; Instagram Gonzalo Vega El joven actor mexicano interpreta a Luis Sánchez en la exitosa telenovela estelar de Univision que protagonizan Bárbara de Regil y Matías Novoa. Gonzalo Vega Jr. es hijo del fallecido actor mexicano Gonzalo Vega y hermano de las actrices mexicanas Zuria y Marimar Vega. Mira su álbum de fotos más personal. Empezar galería El divorcio de sus padres Gonzalo Vega Credit: Instagram Gonzalo Vega Gonzalo Vega Jr. tenía apenas 3 años cuando sus padres, el fallecido actor mexicano Gonzalo Vega y la artista Leonora Sisto, se divorciaron. "Yo vivía en una casa donde mis papás estaban enamoradísimos, felices, fiestas, viajes, amor, todo, y Gonzalo no tiene de entrada ese referente de familia. Vivió otra familia totalmente distinta a la que vivimos Zuria y yo", reconoció Marimar Vega en su pódcast El rincón de los errores. "Yo crecí en dos casas", agregó el joven actor mexicano. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Su gran miedo Gonzalo Vega Credit: Instagram Gonzalo Vega Gonzalo, quien posa en la foto de niño junto a su padre, tenía 23 años cuando su progenitor perdió la vida. "Nosotras ya estábamos más grandecitas, casadas, encaminadas y el terror de mi papá era que una mujer mayor como que lo engatusara y que este se enamorara y que tuviera un hijo muy joven y que arruinara su vida. Y a mi papá le pasó exactamente eso, mi papá tuvo una hija antes que nosotros cuando él no era lo que quería, lo obligaron a casarse y supongo que sintió que le truncó un poco la vida y le daba terror que Gonzalo hiciera eso", reconoció Marimar. 2 de 10 Ver Todo No quería que la 'cagara' Gonzalo Vega Credit: Instagram Gonzalo Vega "Creo que mi papá tenía de verdad una obsesión con que no la vaya a cagar este güey porque la va a cagar y yo lo pienso y creo que a mí me pasaría lo mismo, si yo tuviera un hijo me daría terror, o sea yo diría este güey no va a poder pasar lo que yo pasé", comentó Gonzalo. 3 de 10 Ver Todo Anuncio El tiempo no regresa Gonzalo Vega Credit: Instagram Gonzalo Vega Hoy Gonzalo lamenta de no haber pasado más tiempo con su padre. "Debí haber estado más con él", reconoció. "Gracias a ese error como que me di cuenta de lo banales y estúpidos que podemos ser los humanos buscando cosas que no te llevan a nada y encontré realmente el arte y la lectura y todo esto que realmente importa y perdí esa búsqueda tan estúpida que para muchos era inteligente de acumular cosas. Es un error horrible obviamente que me hubiera gustado no hacerlo y estar más ahí, pero creo que crecí y al darme cuenta de que pude haber estado más ahí pues ahora le dedico más tiempo realmente a lo que importa en vez de a lo que no importa". 4 de 10 Ver Todo El consentido Gonzalo Vega Credit: Instagram Gonzalo Vega "Yo creo que el hecho de que sea el único hombre, además de mi papá, creo que sí Gonzalo es el consentido de todos, de Zuria, de mi mamá, mío, de mi papá incluso a su manera. Es el chiquito y el único hombre", dijo Marimar. 5 de 10 Ver Todo Con su madre Gonzalo Vega Credit: Instagram Gonzalo Vega "A mí me tocó el divorcio y yo estaba chiquito, yo me la vivía con mi mamá, creo que con mi mamá sí yo fui 100% el más consentido", señaló Gonzalo, quien posa en la imagen de niño junto a su progenitora. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio La hermana mayor Gonzalo Vega Credit: Instagram Gonzalo Vega Gonzalo ha mantenido desde niño una relación muy especial y cercana con sus dos hermanas. En la foto, posa en compañía de Marimar. "Que nos sigamos riendo así toda la vida. Te amo", escribió junto a esta instantánea que publicó en 2019. 7 de 10 Ver Todo La hermana menor Gonzalo Vega Credit: Instagram Gonzalo Vega Zuria Vega es otro de los grandes amores de su vida. "Mi hermana menor", fueron las palabras con las que compartió esta bella instantánea que compartió en 2015. 8 de 10 Ver Todo Sus difíciles inicios Gonzalo Vega Credit: Instagram Gonzalo Vega "Yo con mi papá logré hacer castings y cosas pero no conseguía trabajo. Mi papá se muere, un año después yo hice casting todo un año, venía de estudiar en Los Ángeles, un año sin quedar en nada y cuando mi papá cumple un año de muerto yo me acuerdo fui a cenar con unos amigos y les dije 'creo que la cagué, creo que me voy a meter a estudiar administración de empresas... Ese día en la noche acabando de cenar me llamaron y ahí quedé en una serie y en una obra de teatro", contó. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sus objetivos cambiaron Gonzalo Vega Credit: Instagram Gonzalo Vega "Mis objetivos más que de éxito profesional quiero volverme menos inculto, más tolerable, creo que más amoroso y quiero en algún momento hacer arte y que lo que haga como que toque gente o influya en gente", compartió. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El álbum de fotos más personal de Gonzalo Vega Jr. , el hermano de Zuria y Marimar Vega que triunfa en Cabo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.