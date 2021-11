Actriz de exitosas telenovelas de Telemundo muestra su nueva vida como repartidora de paquetes Alba Roversi, quien interpretó a la tía Iris en el melodrama Marido en alquiler (Telemundo), busca servir de inspiración a otras personas con su ejemplo. "El trabajo dignifica y no importa realmente dónde estés y cómo estés, pero que seas el que lo hace con el mayor esmero y el mejor cariño". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alba Roversi Elenco Marido en alquiler; Alba Roversi | Credit: Mezcalent; Telemundo Las Vegas La escasez de trabajo fruto de la pandemia y la fuerte competitividad que existe en el medio ha orillado a muchos artistas a buscar nuevos trabajos lejos de los sets de grabación. Este es el caso de la reconocida actriz venezolana Alba Roversi, quien ha participado en exitosas telenovelas de Telemundo como Corazón valiente (2012) y Marido en alquiler (2013), historia protagonizada por Sonya Smith en la que interpretó a la inolvidable tía Iris. Roversi, quien grabó su último melodrama para Telemundo, Sangre de mi tierra, en el año 2017, reside desde hace 2 años en Las Vegas, donde trabaja como repartidora de paquetes. Aunque ya lleva un tiempo ejerciendo esta nueva profesión, no fue hasta ahora cuando la actriz decidió hacer pública su nueva realidad con el fin de servir de inspiración a otras personas. "Yo cargo mi camioneta muy temprano en la mañana, a las 6:30 de la mañana ya yo estoy en mi trabajo cargando mi camioneta, metiendo direcciones, organizándola toda, son 120-150 paquetes diarios de lunes a sábado", contó Roversi a Telemundo Las Vegas. "El trabajo dignifica y no importa realmente dónde estés y cómo estés, pero que seas el que lo hace con el mayor esmero y el mejor cariño. Y que sirva también de alguna manera de inspiración para mucha gente que piensa que nada más puedes hacer lo que tú estás acostumbrado a hacer toda tu vida". Alba Roversi Alba Roversi interpretó a la tía Iris en Marido en alquiler (2013) | Credit: Alexander Tamargo/WireImage La actriz, que protagonizó en la década de los años 1980 y 1990 exitosas telenovelas en su país de origen como Las Amazonas, dijo sentirse "muy orgullosa" del trabajo que está realizando hoy día de la misma forma que "siempre me sentí orgullosa de hacer lo que hacía cuando hacía teatro, hacía televisión, cine, cosa que, por supuesto, no he olvidado y tampoco pretendo olvidarlo porque vienen cosas muy buenas por allí […]", reconoció. "Pero mientras tanto estoy haciendo esto, estoy repartiendo paquetes. Es un trabajo forzado pero muy digno, es un trabajo que hacemos con mucho amor, con mucho esmero y con mucha dedicación", aseveró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En el caso mío al ser una persona conocida, una persona pública se hace un poco más notorio y por eso a lo mejor hubo tanto revuelo, pero si eso sirve de inspiración para todos aquellos que en algún momento se puedan sentir mal, incómodos o molestos porque están haciendo algo distinto a su profesión, a lo que saben o a lo que quieren hacer que no se sientan mal", compartió días más tarde a través de sus redes sociales desbordada por tantas muestras de cariño recibidas de sus seguidores tras hacerse viral la noticia de su nueva vida como repartidora de paquetes. "Las cosas siempre vuelven a su cauce, el río siempre vuelve a su cauce. Este tema de la pandemia es una lección para muchos y que entendamos que las cosas no duran para siempre y que volvemos a caer donde nos gusta estar", agregó la actriz de 60 años.

