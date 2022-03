Tras el anuncio del regreso de Rafael Amaya, actor confirma su participación en El señor de los cielos 8 Ya son dos los actores que han confirmado su participación en la octava temporada de la exitosa superserie de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rafael Amaya Rafael Amaya | Credit: Mezcalent Telemundo confirmaba a mediados de febrero la octava temporada de su exitosa superserie El señor de los cielos, que marcará el esperado regreso de Rafael Amaya a la historia. "A petición del público, estamos muy contentos de traer de vuelta a El señor de los cielos y por la oportunidad de deleitar a los fans con el esperado regreso de Rafael Amaya", anunciaba Karen Barroeta, Vicepresidente Ejecutiva de Producción y Desarrollo para Telemundo Global Studio, en el evento virtual que llevó a cabo Telemundo Studios para dar a conocer los títulos de sus nuevas series originales programadas para iniciar grabaciones en el 2022 y 2023. Si bien son contadas las novedades que han trascendido hasta el momento sobre la nueva temporada, lo cierto es que poco a poco se van revelando algunos detalles. esdlc_rafael-amaya-como-aurelio-casillas_005-copy-copia-1.jpg Rafael Amaya, protagonista de El señor de los cielos. | Credit: TELEMUNDO Aunque la cadena hispana no ha hecho oficial todavía el elenco de la octava temporada –por lo que se desconoce quiénes retomarán sus personajes en la exitosa saga–, uno de los actores de la superserie ya se apresuró a confirmar su participación a través de las redes sociales. Se trata de Alan Slim, quien da vida desde hace varias temporadas a Jaime Rosales, personaje que dio mucho de qué hablar tras protagonizar una escena gay junto con el presidente Omar Terán (Jesús Moré) que generó controversia durante el estreno de la sexta temporada. Alan Slim Alan Slim | Credit: Mezcalent A través de una dinámica de preguntas y respuestas que llevó a cabo desde su perfil de Instagram, el actor mexicano dio a conocer la noticia de su vuelta a la superserie. "¿Vas a salir en la nueva temporada de El señor de los cielos?", le preguntaron. A lo que él respondió con un rotundo 'sí'. Alan Slim Credit: Instagram Alan Slim SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En una entrevista en octubre de 2020, Alan declaraba que "sí o sí" tenía que haber un final para la superserie tras el desenlace inconcluso que tuvo en su día la séptima temporada. "Tiene que haber un capítulo aunque sea, o dos capítulos no lo sé, pero que cierre", dijo en su día. Hasta la fecha, Amaya y Slim son los únicos actores que han confirmado su participación en la octava temporada de El señor de los cielos.

