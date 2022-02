Al diablo con los guapos y En nombre del amor, cara y cruz de una misma moneda para Allisson Lozz Mientras que en la primera se sintió cuidada y se divirtió junto con sus compañeros, de su último melodrama como protagonista en Televisa la exactriz no guarda los mejores recuerdos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Allisson Lozz ha dejado claro en muchas ocasiones a través de las redes sociales que no quiere saber nada del medio artístico debido a los dolorosos recuerdos que le trae recordar su pasado como actriz de telenovelas de Televisa como Al diablo con los guapos y En nombre del amor. Pero no todo fue negativo. La ahora directora sénior de una empresa de productos cosméticos contó recientemente en un Instagram Live que hubo una producción dentro de Televisa –una sola– en la que sí sintió que se preocuparon por ella y llegó a divertirse junto con sus compañeros. La retirada actriz se refiere a Al diablo con los guapos, la exitosa telenovela que protagonizó junto con Eugenio Siller en 2007 bajo la producción de Angelli Nesma. "Realmente solo hubo un año que yo disfruté, que yo no me sentía tan sola, que sentía que la producción se preocupaba por mí, mis compañeros eran superlindos… Cuando estaba grabando Al diablo con los guapos ahí fue donde la producción se preocupaba hasta por mi salud emocional, me acuerdo que me tenían una terapeuta. Eran muy lindos", expresó. Al diablo con los guapos Allisson Lozz en la telenovela Al diablo con los guapos | Credit: Mezcalent Desafortunadamente, Allisson no puede decir lo mismo de su experiencia de trabajo en En nombre del amor (2009), la última telenovela que protagonizó para Televisa. "Fue algo muy, muy difícil. Hay producciones que te cuidan, pero esta no fue una de ellas", se sinceró. "Aunque quería a algunas personas de ahí la realidad es que no les importaba ni mi salud, ni nada, ni les importaba nada de mí y yo tenía 16 años". La exactriz, que cuenta con más de 250 mil seguidores en su perfil de Instagram, señaló que En nombre del amor no es la única producción de la que no guarda buenos recuerdos. Al diablo con los guapos Alisson Lozz en la telenovela Al diablo con los guapos | Credit: Mezcalent "En la mayoría yo no me sentía nada cuidada, al contrario, me sentía muy expuesta, siempre bajo una amenaza de que me iban a despedir, que era reemplazable, que cualquiera era reemplazable ahí, o hacías lo que ellos querían y te pagaban lo que ellos querían o te iban a reemplazar", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Allisson aseveró además que durante toda su etapa como actriz se sintió "muy vacía" ya que debido a las extensas jornadas de trabajo no tenía tiempo para ver a su familia. "Mi mamá me acompañó nada más el primer año, ya el segundo año a mí me acompañaba un asistente y era muy difícil, yo no veía a mis hermanos, no veía a nadie, y yo tenía 11 años, 12 años, 13 años, 14 años, 15 años , 16 años. Cuando cumplí 16 años yo dije: 'Me voy de aquí'". Por eso, "no me gusta recordar mi vida anterior, realmente me trae mucha tristeza".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Al diablo con los guapos y En nombre del amor, cara y cruz de una misma moneda para Allisson Lozz

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.