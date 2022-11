Akin Akınözü está de regreso con Amor y traición: mira las primeras imágenes Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Akin Credit: TELEMUNDO El inolvidable galán de Hercai: amor y venganza vuelve a apoderarse del prime time de Telemundo desde este lunes 28 de noviembre como protagonista de un nuevo drama turco que cuenta con todos los ingredientes para cautivar a la audiencia. Empezar galería De regreso Akin Credit: TELEMUNDO De Miran a Cemal. El actor turco regresa a la pantalla de Telemundo este lunes 28 de noviembre como protagonista de un nuevo drama turco lleno 'de romance' y 'desengaño'. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Conmovedor drama Akin Credit: Telemundo "Los espectadores pueden esperar ser cautivados con este conmovedor drama lleno de encuentros inesperados", señaló el galán turco, quien supera los 3 millones de seguidores en Instagram. 2 de 7 Ver Todo Emocionado de regresar Akin Credit: TELEMUNDO "Estoy emocionado de conectarme una vez más con el público hispano de EE. UU. y que los televidentes descubran esta poderosa historia de amor y traición", dijo Akin. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Nueva pareja Akin Credit: TELEMUNDO De Ebru Şahin, Reyyan en Hercai, a Öykü Karayel en Amor y traición. La actriz turca de 32 años es la nueva pareja de Akin en la ficción. Öykü ha participado en numerosas series turcas y cuenta con casi 3 millones de seguidores en Instagram. 4 de 7 Ver Todo Nueva historia Akin Credit: TELEMUNDO Amor y traición cuenta la historia de Asiye (Karayel), cuyo mundo se estremece cuando su hija es acosada por un vecino, viéndose obligadas a tratar de reconstruir sus vidas destrozadas. Cuando un extraño, Mahir (Sarp Apak), les encuentra refugio en la casa de su poderosa familia, Asiye se sorprende al encontrarse con su exmarido (Akınözü), quien abandonó a la familia años atrás. Asiye ahora enfrenta el más difícil de los dilemas pues debe elegir si volver con Cemal o comenzar una nueva vida con Mahir. En una mansión llena de romance, traición y celos, Asiye debe enfrentar un destino cruel y luchar por la felicidad de su familia en este emocionante drama. 5 de 7 Ver Todo Más sobre Amor y traición Akin Credit: Telemundo Su título original es Kaderimin Oyunu (El juego de mi destino). Se estrenó a finales del año pasado en Turquía y su primera temporada cuenta con un total de 26 capítulos de más de 2 horas de duración cada uno. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¿Te lo vas a perder? Akin Credit: Telemundo No dejes de acompañar a Akin este lunes en el estreno de Amor y traición, el nuevo drama turco que promete cautivar a la audiencia. La cita es a las 10 p. m., hora del Este, por Telemundo. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

