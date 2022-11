¡De la venganza a la traición! Akin Akinözü, protagonista de Hercai, ¡regresa a Telemundo con un nuevo drama turco! Tras el éxito de Hercai: amor y venganza, el galán turco volverá a apoderarse del prime time de la cadena hispana como protagonista de un nuevo drama turco, Amor y traición. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En la piel de Miran, un joven que buscaba venganza y terminó encontrando el amor, Akin Akinözü conquistó el prime time de Telemundo como protagonista de Hercai: amor y venganza, el exitoso drama turco que la cadena hispana emitió entre junio de 2021 y mayo de este año. "Es un personaje al cual su abuela le ha lavado el cerebro haciéndole creer que la única manera de encontrar paz y amor en su vida es a través de la venganza. Esa es la psicología de Miran; sin embargo, hay un giro inesperado en la historia porque se enamorará de la chica de la cual debe vengarse", contaba el actor turco a People en Español sobre su personaje. Medio año después de la emisión del último capítulo de la épica historia de amor que vivió en la ficción junto a la actriz turca Ebru Şahin (Reyyan), Akin regresa al horario de máxima audiencia de Telemundo con un nuevo y apasionante drama turco que promete cautivar al público. Akin Akinozu Akin dio vida a Miran en Hercai: amor y venganza | Credit: TELEMUNDO Amor y traición es el título de esta nueva telenovela en la que el inolvidable galán de Hercai: amor y venganza tiene en esta ocasión como pareja a la bella actriz turca Öykü Karayel, quien interpreta a Asiye. "Estoy emocionado de conectarme una vez más con el público hispano de EE. UU. y que los televidentes descubran esta poderosa historia de amor y traición", afirmó Akinözü. "Los espectadores pueden esperar ser cautivados con este conmovedor drama lleno de encuentros inesperados". Akin Akin Akinözü, protagonista de Amor y traición | Credit: Telemundo ¿De qué va Amor y traición? El drama turco cuenta la historia de Asiye (Karayel), cuyo mundo se estremece cuando su hija es acosada por un vecino, viéndose obligadas a tratar de reconstruir sus vidas destrozadas. Cuando un extraño, Mahir (Sarp Apak), les encuentra refugio en la casa de su poderosa familia, Asiye se sorprende al encontrarse con su exmarido (Akınözü), quien abandonó a la familia años atrás. Asiye ahora enfrenta el más difícil de los dilemas pues debe elegir si volver con Cemal o comenzar una nueva vida con Mahir. Akin Akin Akinözü y Öykü Karayel, protagonistas de Amor y traición | Credit: Telemundo En una mansión llena de romance, traición y celos, Asiye deberá enfrentar un destino cruel y luchar por la felicidad de su familia. Amor y traición Amor y traición | Credit: Telemundo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuándo se estrena Amor y traición? La telenovela aterrizará en Telemundo el lunes 28 de noviembre a las 10 p. m., hora del Este, horario que ocupa hasta ahora El fuego del destino.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡De la venganza a la traición! Akin Akinözü, protagonista de Hercai, ¡regresa a Telemundo con un nuevo drama turco!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.