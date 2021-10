La reacción de Akin Akinözü al escuchar su voz doblada al español ¿Qué siente el protagonista de la telenovela turca Hercai: amor y venganza (Telemundo) al escuchar a su personaje, Miran, hablando en español? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En apenas unos meses, Akin Akinözü ha pasado de ser un rostro desconocido para la mayoría del público hispano de Estados Unidos a convertirse en uno de los galanes que más suspiros despierta entre los televidentes gracias a su protagónico en la exitosa telenovela turca Hercai: amor y venganza (Telemundo), cuya primera temporada llegó anoche a su gran final. La gran aceptación que ha tenido su trabajo en esta historia no hubiera sido posible sin el talento de un chileno, Darwinn Le Roy, que prestó su voz cada noche al galán turco. "Sin duda es uno de los trabajos más difíciles que he tenido hasta ahora", reconocía el actor de de doblaje en una reciente entrevista con People en Español en la que compartía su experiencia de trabajo en esta historia. "Fue un tremendo desgaste físico, vocal y emocional. Pero fue un hermoso desafío que logramos llevar a cabo con mucho profesionalismo, junto a un gran en equipo y con mucho amor. Es el trabajo más exigente que he hecho hasta ahora. Para mí, marca un antes y un después en mi carrera como actor de doblaje. Una anécdota que recuerdo fue que una vez luego de grabar una larga escena de gritos, en exterior y bajo la lluvia, tuve que pedir un par de días libres porque me resentí un poco". Hercai Darwin Le Roy, voz en español de Miran en Hercai: amor y venganza | Credit: Telemundo; Instagram Darwinn Le Roy ¿Pero qué siente Akin al escuchar a su personaje hablando el idioma español? "Es un poco raro porque uno está acostumbrado a ver a su personaje hablar en su lengua nativa; sin embargo, me parece que funciona y lo más importante es que tiene sentido. Pude captar el idioma universal de las emociones", comenta el galán turco a People en Español. Hercai Akin es Miran en Hercai: amor y venganza | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Te cuento que me metí a clases de español y me fue más fácil aprender al ver a mi personaje hablando en ese idioma", agrega el actor detrás del irresistible Miran.

