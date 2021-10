Akin Akinözü, en exclusiva: "La sangre de artista corre por mis venas" El protagonista de la exitosa telenovela turca Hercai: amor y venganza (Telemundo) nunca soñó con ser actor, pero el medio artístico siempre estuvo cerca de él". "De alguna manera estuve ciego y no lo vi", confiesa Akin a People en Español. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Akin Akinozu Akin Akinözü, actor turco | Credit: TELEMUNDO A diferencia de muchos de sus compañeros de profesión, Akin Akinözü, el protagonista de la exitosa telenovela turca Hercai: amor y venganza (Telemundo), nunca soñó con ser actor. "No, para nada", asegura el galán turco a People en Español. "Estudié matemática aplicada en la universidad de Berkeley, siempre seguí el camino de las ciencias y matemáticas". Pero en su último año de pregrado se dio cuenta de que "había mucho por descubrir en cuanto al arte, la realización de películas y la actuación" y quiso "ser parte del negocio". La realidad, sin embargo, es que el medio artístico siempre estuvo cerca de él, "pero de alguna manera estuve ciego y no lo vi", asegura el actor de 31 años. "La sangre de artista corre por mis venas, esto viene por el lado de mi abuelo, quien fue la voz de América, y también por el hermano de mi abuelo, quien es considerado el padre de los documentales turcos". Akin Akinozu Akin, protagonista de Hercai: amor y venganza | Credit: TELEMUNDO "Fue como enfrentar el hecho que estaba ciego en cuanto al lugar en donde debía descubrirlo y cuando me di cuenta di ese paso y me alegro de haberlo hecho", agrega. Convertido hoy en uno de los galanes turcos más reconocidos gracias al personaje del vengativo Miran que interpreta en Hercai –solo en Instagram tiene 3 millones de seguidores, Akin asegura que la actuación es un trabajo de 24 horas al día los 7 días de la semana "y constantemente tengo que estar trabajando en mí y en mejorar mis habilidades personales". "Actuar es una herramienta que te enseña cómo ser un ser humano. No sé si es correcto decir esto, pero no hay nada más allá de la actuación porque involucra usar todas tus habilidades humanas porque por más que hayas adquirido mucha experiencia en otros ámbitos, siempre puedes convertirte en un mejor actor, siempre y cuando mejores como ser humano", asevera. Akin Akinozu Akin, protagonista de Hercai: amor y venganza | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Así que cada observación, cada habilidad ganada se complementan y van de la mano. Y es por eso por lo que escogí la actuación, porque me da muchas oportunidades y siempre hay algo en lo que tengo que trabajar constantemente y vale la pena. Puedes trabajar mucho sobre ti, es una herramienta. No es el propósito, el propósito es descubrir tus inquietudes y hacerte realidad como ser humano y la actuación es una herramienta muy útil para esto", concluye.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Akin Akinözü, en exclusiva: "La sangre de artista corre por mis venas"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.