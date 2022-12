¡Entrevista! Akin Akınözü: "Hercai es más como un cuento de hadas, Amor y traición tiene un enfoque más realista" El actor turco protagoniza el recién estrenado drama turco de Telemundo Amor y traición tras el éxito de Hercai. People en Español tuvo la oportunidad de conversar con él. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Akin Akin Akınözü, protagonista de Amor y traición (Telemundo) | Credit: TELEMUNDO Con más de 3 millones de seguidores solo en Instagram, Akin Akınözü es uno de los galanes turcos más exitosos y conocidos a nivel internacional. Su participación protagónica en Hercai: amor y venganza, drama que Telemundo emitió con gran éxito de audiencia, lo posicionó entre los favoritos del público. Ahora el actor está de regreso con un nuevo drama turco, Amor y traición, que la cadena hispana estrenó el pasado lunes 28 de noviembre a las 10 p. m., hora del Este. People en Español tuvo la oportunidad de conversar unos minutos con él sobre esta historia. ¿En qué se diferencia esta serie turca, Amor y traición, de tu exitosa serie, Hercai: amor y venganza? Creo que la respuesta se halla en el título de ambos proyectos, de ambas series. Una es Amor y traición, la otra es Amor y venganza, y así es como yo lo veo: que un proyecto trata sobre encontrar el amor a través de la venganza; entender el valor del amor a través de la venganza, y el otro se trata de entender el verdadero valor del amor a través de la traición. Inicialmente, ambos conllevan errores, pero ese error te lleva hacia la verdadera respuesta, que es el amor. Así es como yo lo veo. Y en términos técnicos, Hercai: amor y venganza es más como un cuento de hadas, pero este, Amor y traición, tiene un enfoque más realista. En términos de ejecución, la ejecución es más realista, el otro era más parecido a un cuento de hadas. Akin Akınözü Akin Akınözü es Cemal en Amor y traición (Telemundo) | Credit: TELEMUNDO ¿Cómo describirías a Cemal, tu personaje? Cemal es huérfano y creció en un orfanato. Básicamente, la clave es que él no tiene raíces. No está familiarizado con sus raíces. Le tiene miedo a la responsabilidad que conlleva conectarse con alguien. Pero él lo intenta; trata de hacerlo. Es alguien que trató de sobrevivir en un mundo de hombres. En realidad es un chico de la calle. Así es como se gana el dinero. Es taxista, es camionero, y así es como se gana el dinero. Y no tiene mucha educación. Y no tiene familia que lo mantenga. Así que él trata de sobrevivir por su cuenta. Y no está acostumbrado a tener esos lazos. Entonces cuando da el paso para tratar de conectar con alguien, crear una familia, él fracasa, de alguna manera. Y él tiene un poco de miedo de asumir esa responsabilidad. Y no quiero revelar un spoiler, pero él tendrá que enfrentarse a situaciones basadas en el miedo, y no asumir la responsabilidad de cuidar a sus seres queridos. Así es como puedo describirlo. En ambos personajes, afortunadamente, hay aspectos con los que puedo conectarme, pero aún más importante, hay aspectos con los que no estoy conectado, y tengo que dar el paso para comprender — Akin Akınözü Él tiene un poco de miedo al compromiso, ¿es así? Definitivamente, definitivamente. No hay mejor manera de describir mi personaje. Él le tema al compromiso, cualquier compromiso. Akin Akınözü Akin Akınözü es Cemal en Amor y traición (Telemundo) | Credit: TELEMUNDO ¿Qué ha sido lo más difícil de interpretar de tu personaje? El enfrentamiento con el pasado. Y no quiero revelar un spoiler, no quiero; quiero que el público disfrute la serie, y puedo dar una pequeña pista, pero se trata de enfrentarse a las acciones que él tomó en el pasado. Y es duro, es difícil, y también fue duro para mí como actor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cemal o Miran, ¿con qué personaje te sientes más identificado? En ambos hay aspectos con los que me siento conectado, con los que me identifico. Pero como actor, así es como elijo mis personajes, como elijo mis historias. Hay aspectos con los que me siento conectado, con los que me identifico, pero ambos personajes me dan espacio para crecer; ambos personajes me dan espacio para descubrir a lo largo de la historia (cosas) con las que necesito empatizar por medio de la historia. Así que en ambos personajes, afortunadamente, hay aspectos con los que puedo conectarme, pero aún más importante, hay aspectos con los que no estoy conectado, y tengo que dar el paso para comprender, y tengo que dar el paso para empatizar, con todas esas partes con las que no tengo una conexión.

