EXCLUSIVA África Zavala: "Estoy feliz de estar en esta nueva temporada [de El señor de los cielos]"

La octava temporada de la exitosa superserie de Telemundo ya se graba en México con el esperado regreso de su protagonista, Rafael Amaya, quien retoma el legendario personaje de Aurelio Casillas. En exclusiva para People en Español, varios de sus actores expresan su sentir ante el inicio de grabaciones de la nueva temporada.

África Zavala

"Estoy muy contenta de estar en esta nueva temporada, este personaje es un reto para mí", asegura la actriz mexicana, quien se une al elenco de la exitosa superserie, dando así el salto a Telemundo tras casi dos décadas formando parte de los melodramas de TelevisaUnivision.

Rubén Cortada

El actor cubano interpretará a uno de los nuevos personajes que veremos en la octava temporada. "Estoy encantado de estar en esta temporada de El señor de los cielos. La he visto entera y me parece que defender el trabajo de Rafa es un placer. Ha evolucionado espectacular la serie. Estoy más que agradecido".

Carmen Aub

"Estoy superemocionada porque arrancamos esta nueva aventura con El señor de los cielos 8", cuenta la actriz mexicana, quien retoma una temporada más el personaje de Rutila Casillas.

Alejandro López

El actor colombiano vuelve a adentrarse en la piel de 'Súper Javi'. "Estamos celebrando el reencuentro de todo el elenco, de la producción, de esta maravillosa superserie que ha venido cosechando tantos éxitos, así que arrancamos la temporada 8 y todo esto para ustedes porque ustedes lo han pedido. [Estamos] muy emocionados, espero que ustedes también".

Iván Arana

"Estoy muy contento de volver a trabajar con mis compañeros, con Rafa", expresa el actor mexicano detrás de Ismael Casillas. "Me da mucho gusto que estemos todos otra vez en el mismo barco".

Isabella Castillo

Amado Casillas (Matías Novoa) no estará en la octava temporada, pero Diana Ahumada sí. "Estoy feliz de estar aquí arrancando la producción de El señor de los cielos 8. No se lo pierdan, no saben lo que se viene", asevera la actriz de origen cubano.

Yuri Vargas

"Estoy muy feliz, muy agradecida porque creo que es un inicio también de mi carrera en otras pantallas", comenta la actriz colombiana, quien es otro de los nuevos rostros de la superserie.

