Así luce ahora la exestrella infantil de Televisa Adriano Zendejas

El actor mexicano participó durante su infancia y adolescencia en un sinfín de exitosas telenovelas de Televisa, siendo uno de sus personajes más destacados en el que interpretó en el melodrama Abismo de pasión, historia que protagonizaron Angelique Boyer y David Zepeda en 2012. Ahora Zendejas tiene 24 años y está convertido en un guapo y musculoso joven. Adriano Zendejas inició su carrera en el mundo de la interpretación siendo apenas un niño con participaciones en telenovelas mexicanas como Juro que te amo, historia que grabó en el año 2008 para Televisa junto con Paty Navidad y Ana Brenda, entre otros. En 2010 formó parte del elenco del también melodrama de Televisa Niña de mi corazón, donde compartió set de grabación con una jovencísima Paulina Goto. Ya entrado en la adolescencia, Adriano dio vida a Vicente en la exitosa telenovela de Televisa Abismo de pasión, siendo hasta la fecha uno de sus trabajos más recordados. Años más tarde, en 2015, participó en el melodrama Que te perdone Dios, ficción que protagonizaron Zuria Vega y Mark Tacher; mientras que en 2016 formó parte del elenco de la segunda etapa de la telenovela A que no me dejas con el personaje de Tobías. A que no me dejas fue justamente la última telenovela que Zendejas grabó para Televisa, cerrando así una etapa importante en su vida. En la actualidad, Adriano tiene 24 años y está convertido en un guapo y musculoso joven. Su trabajo más reciente en televisión fue la exitosa serie juvenil de Nickelodeon Club 57. Adriano tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram, donde comparte fotos como esta. Aunque muchos no lo saben, Adriano es hermano de la camaleónica actriz Samadhi Zendejas, quien da vida a Circe en la exitosa telenovela de Telemundo Falsa identidad. No dejes de seguir a Adriano Zendejas en Instagram para estar al tanto de sus próximos proyectos @adrianozendejas32

