¡No estarán todos! Corona de lágrimas 2 tendrá una importante ausencia en su elenco principal Adriana Louvier (Olga) confirmó a través de las redes sociales que no podrá participar en la segunda temporada de la exitosa telenovela que protagoniza Victoria Ruffo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Corona de lágrimas Adriana Louvier; Victoria Ruffo y Alejandro Nones | Credit: Mezcalent (x2) Hace varios meses, en una entrevista exclusiva con People en Español, el productor José Alberto Castro comentaba que aún no se había podido confirmar la participación de Adriana Louvier en la segunda temporada de su exitosa telenovela Corona de lágrimas, que comenzará a grabarse muy pronto en México, pero "yo espero que sí [esté]". "Ahí estamos en pláticas con ella porque también está involucrada en dos proyectos, entonces estamos viendo si se pueden cuadrar tiempos". El intento se hizo, pero desafortunadamente no se lograron cuadrar finalmente los tiempos. La propia Adriana confirmó este miércoles a través de las redes sociales que no le será posible volver a interpretar a Olga Ancira en la historia protagonizada por Victoria Ruffo. "No voy a poder estar en el proyecto", compartió la actriz mexicana. "Tengo un compromiso de trabajo previo de dos series que son para plataforma, entonces realmente tanto la producción, el Güero Castro [productor] y yo hicimos como lo posible por poder compaginar los proyectos, [pero] se complicó, fue difícil por las fechas principalmente", explicó la también heroína de exitosos melodramas como Yo no creo en los hombres. Louvier, que cuenta con más de 1 millón de seguidores solo en Instagram, no dudó en desearle todo el éxito del mundo a la producción de José Alberto Castro en esta nueva temporada. "A la producción siempre le deseo lo mejor, los quiero mucho. La historia ya está escrita, está muy buena la historia", expresó la reconocida intérprete de 41 años. Adriana Louvier Adriana Louvier fue Olga en Corona de lágrimas | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los que sí han confirmado ya su participación en la segunda temporada de Corona de lágrimas son su protagonista, Victoria Ruffo (Refugio), y sus tres hijos Alejandro Nones (Patricio), José María Torre (Edmundo) y Mane de la Parra (Ignacio), además del villano Ernesto Laguardia (Rómulo).

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡No estarán todos! Corona de lágrimas 2 tendrá una importante ausencia en su elenco principal

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.