Adriana Louvier cuenta cómo Silvia Navarro la ayudó en uno de los momentos más difíciles de su vida La actriz mexicana reveló, además, que ha rechazado varios proyectos de telenovela desde que la vimos por última vez en televisión como protagonista de Caer en tentación. ¿Por qué? Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Adriana Louvier tiene muy buenas amigas dentro del medio artístico. Una de ellas es Silvia Navarro, con quien la actriz trabajó en 2017 en la telenovela de Televisa Caer en tentación. La también heroína del melodrama Yo no creo en los hombres no olvidará nunca el apoyo que le dio la reconocida intérprete de 41 años durante uno de los momentos más complicados de su vida mientras ambas grababan la citada ficción bajo la producción de Giselle González. "Silvia fue una persona que durante el periodo de tiempo que estuve yo en Caer en tentación, que estaba pasando por una situación muy complicada porque mi papá estaba muy enfermo, me ayudó muchísimo, me hacía reír también todo el tiempo, me contuvo mucho y se lo agradezco siempre", contó Louvier durante una reciente transmisión en vivo en YouTube. Image zoom Adriana Louvier y Silvia Navarro Mezcalent (x2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Adoro a Silvia. Es una muy buena amiga mía. Somos muy cercanas, hablamos seguido, nos queremos, la admiro, la quiero", agregó la intérprete de 39 años. Alejada de la televisión precisamente desde que trabajó con Silvia en esa historia, Louvier reconoció que ha recibido varias propuestas a lo largo de este tiempo de ausencia para regresar a las telenovelas pero hasta ahora no se han dado las condiciones adecuadas para ello. Image zoom Adriana Louvier Mezcalent "Nunca estoy cerrada a la posibilidad de hacer cine, ni televisión, ni teatro, así que realmente voy aceptando los proyectos conforme me van gustando las historias. A veces no los puedo aceptar por cuestión de tiempos y por cuestión de logística, a veces porque me doy un chance también en mi vida personal que es muy importante", explicó Adriana. "Me han hablado de varios proyectos de novela y lo agradezco muchísimo porque ha habido historias bien padres pero por las razones que les estoy platicando a veces no he podido hacerlos".

