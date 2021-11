Recuerdan a Adriana Campos en el sexto aniversario de su muerte con fotos inéditas de la actriz La actriz de exitosas telenovelas de Telemundo como Victoria y El zorro: la espada y la rosa perdió la vida en 2015 a sus 36 años víctima de un accidente automovilístico. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adriana Campos Adriana Campos | Credit: Mezcalent Con telenovelas como Victoria, Madre Luna, El zorro: la espada y la rosa y Bella Calamidades, Adriana Campos llegó a convertirse en un rostro muy habitual en las producciones de la cadena Telemundo. Desafortunadamente, la actriz colombiana perdió la vida un 3 de noviembre de 2015 en su natal Colombia víctima de un accidente automovilístico cuando apenas tenía 36 años. Este miércoles, coincidiendo con el sexto aniversario de su muerte, varios compañeros del medio artístico quisieron rendirle un pequeño homenaje a través de las redes sociales. Este fue el caso de la actriz argentina Lorena Meritano, la inolvidable Dínora Rosales del melodrama Pasión de gavilanes –cuya segunda temporada se graba actualmente en Colombia–, quien publicó por medio de su perfil de Instagram una serie de imágenes inéditas de Adriana que se tomaron en un viaje a México que compartieron pocos años antes de su partida. "Esto fue un Día de Muertos en mi amado México. Pasamos un día extraordinario con Adriana. Pocos años después ella fallecía con su compañero en un trágico accidente", escribió junto a las imágenes Meritano, quien tiene cerca de 2 millones de seguidores en Instagram. Adriana Campos Adriana Campos con Lorena Meritano y un amigo en México | Credit: Instagram Lorena Meritano "La vida es hoy. Nunca lo olvides, nunca lo olvides. No te postergues a vos mismo. No postergues tus sueños ni tus deseos por más que al resto le parezca una locura. Es hoy", agregó. Adriana Campos Adriana Campos con Lorena Meritano y un amigo en México | Credit: Instagram Lorena Meritano SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La repentina muerte de Adriana dejó huérfano a su hijo Gerónimo, quien en ese momento tenía 1 año. El menor quedó bajo el cuidado de la hermana de la actriz, Liliana Campos. "Nunca le hemos negado que tiene otros padres. Yo siempre le hablo de que están en el cielo, de que lo amaron muchísimo, que es un niño amado y que nosotros lo queremos muchísimo", compartió Liliana en una entrevista para el programa colombiano Expediente final.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Recuerdan a Adriana Campos en el sexto aniversario de su muerte con fotos inéditas de la actriz

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.