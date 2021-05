Si alguien se siente orgulloso de ver el desempeño actoral del carismático niño Diego Escalona (Nicky) en la telenovela de Telemundo La suerte de Loli ese es su hermano Adrián. "Yo lo he visto desde pequeño aparecer en su primera novela, después un poco más grande en su siguiente proyecto y así lo he visto con mis propios ojos cómo ha escalado, las horas que se tarda estudiando sus guiones junto con mi mamá, esos sacrificios que ha hecho al igual que yo los tuve de pequeño de no poder ir a fiestas, no poder ir a ciertos lugares por tener que estudiar su guion porque tiene llamado… Y el hecho de verlo por primera vez trabajando en Estados Unidos en Miami en la serie La suerte de Loli es un gran orgullo", asegura en entrevista con People en Español el adolescente de 17 años, quien también es actor.

Adrián, que ha participado en telenovelas y programas unitarios de Televisa como Amores verdaderos, A que no me dejas y La rosa de Guadalupe, reconoce que aunque su hermano es mucho más pequeño que él "me ha enseñado más de lo que yo le pueda enseñar".

"Muchas veces él ha dicho: 'Es que mi hermano me enseña, es que mi hermano es mi maestro'. Pero la verdad es que mi hermano a veces me ha enseñado más de lo que yo le pueda enseñar a él. Mi hermano de repente me da unos consejos dentro de la actuación que digo: '¡Guau! esto no me lo sabía', entonces es como hasta cierta parte mi motivación. Hace que me sienta superorgulloso de él y que me den más ganas de seguir adelante", asegura.

Al igual que su hermano, Adrián también inició su carrera dentro del mundo de la interpretación siendo muy pequeño. "Desde la primera vez que estuve en frente de una cámara fue amor a primera vista y dije: 'Yo quiero dedicarme a esto de por vida'".

El actor se hizo muy popular durante su niñez al interpretar a 'Guillo', el hijo de la actriz mexicana Susana González, en el exitoso melodrama de Televisa Amores verdaderos.

Diego Escalona Diego Escalona y su hermano Adrián Escalona | Credit: TELEMUNDO; Instagram Adrián Escalona

"A veces sí me consentían muchísimo, pero no por ser el más pequeño del elenco me trataban como pequeño", rememora sobre su participación en la telenovela protagonizada por Erika Buenfil y Eduardo Yáñez. "A veces me exigían igual que un adulto", asevera.

Escalona guarda los mejores recuerdos de quien fuera su mamá en la ficción.

Adrián Escalona Adrián Escalona y Susana González en Amores verdaderos | Credit: Cortesía